中疾控：多数省份已到达流感流行高峰 随之将逐步下降

人民网北京12月28日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍冬季呼吸道疾病防治有关情况，并回答记者提问。

会上，中国疾控中心传染病管理处呼吸道传染病室主任彭质斌表示，我国目前存在多种呼吸道病原交替或者共同流行的态势。当前，从监测结果来看，呼吸道疾病的病原体还是以流感病毒为主，多数省份已经到达了流感的流行高峰，随之会出现逐步下降的趋势。肺炎支原体、腺病毒、呼吸道合胞等病原体活动呈现低水平波动状态。新冠疫情当前处于低水平。

“传染病的流行主要有三个条件，包括传染源、传播途径、易感人群。”彭质斌表示，流感病毒、肺炎支原体、腺病毒等病原体，可以经过患者咳嗽或者是打喷嚏时产生的呼吸道飞沫传播，侵入其他易感人群，从而诱发急性呼吸道疾病。

彭质斌分析，冬季气候寒冷，门窗大多数情况下是关闭的，空气流动性比较差，人们多数在室内工作和生活，活动范围比较集中，接触比较密切，一旦有传染源，很容易造成病原体传播。寒冷的季节，呼吸道防御能力有所下降，这也是造成冬春季呼吸道传染病传播的原因之一。还有老年人、儿童等人群，因为免疫力较低，也是冬春季呼吸道疾病高发的人群。