国家卫健委：我国基层医疗卫生网络基本实现全覆盖

人民网北京12月28日电 （记者郝帅）28日，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，介绍《关于推动疾病预防控制事业高质量发展的指导意见》有关情况。

会上，国家卫生健康委体制改革司负责人庄宁表示，基层医疗卫生机构是基本医疗服务和公共卫生服务的双网底，强基层始终是我国卫生健康工作的重中之重。截至2022年底，全国建有各类基层医疗卫生机构近98万个，卫生人员超过了450万人，基层医疗卫生网络基本实现全覆盖，服务可及性进一步提升，防病治病和健康管理等服务水平明显增加。

庄宁表示，下一步，将继续贯彻新时代卫生健康工作方针“以基层为重点”的要求，多措并举，全方位提升基层服务能力，推动加快构建有序的分级诊疗格局。有以下四个方面的工作考虑：

一是强能力。持续实施“优质服务基层行”活动和社区医院建设，指导各地进一步加强基层机构设施建设和设备配备，加强人员配备和培训，提升中医药、医疗应急、传染病应对以及儿科服务的能力，力争至2025年，达到服务能力标准的乡镇卫生院和社区卫生服务中心占比提高到90%以上。

二是提标准。选建一批中心乡镇卫生院，研究制定参考标准，指导各地依托已经达到服务能力推荐标准的乡镇卫生院，重点加强基础设施、人才队伍、急诊急救、临床专科、特色科室、设备配备、住院床位等建设，逐步达到二级医院服务能力。

三是促下沉。推动城市医疗资源向县级医院和城乡基层下沉，依托城市医疗集团、专科联盟、县域医共体等，通过对口帮扶、“组团式”支援帮扶、以及建立联合门诊、联合病房、专家工作室、开展人员派驻等方式，建立健全三级医院包县、二级医院包乡、乡镇卫生院包村工作机制，夯实分级诊疗。

四是签家医。推进家庭医生签约服务高质量发展，推进实现“六个拓展”，就是由全科向专科、基层机构向二级以上医院医师参与、团队服务向个人签约、主要管慢病向慢病和传染病共管等。进一步挖掘现有资源、释放服务供给能力，在保证有效履约基础上，稳步提高覆盖面，让广大群众受益。