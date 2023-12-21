我国家庭健康指导员队伍超70万人

新华社北京12月20日电（记者 田晓航）记者从20日在京举行的2023中国家庭健康大会获悉，中国计划生育协会积极开展各类家庭健康指导和服务，目前已建立各类家庭健康服务阵地超过1万个，建立了一支超过70万人的家庭健康指导员队伍，这支队伍成为活跃在群众身边的健康贴心人。

家庭健康是全民健康的基石，是建设健康中国的关键所在。《健康中国行动2023年工作要点》提出，深入开展家庭健康促进行动，建立家庭健康指导员队伍，打造家庭健康服务中心，推动家庭健康服务体系建设。

“我国是拥有14亿多人口的大国，家庭数量超过4.9亿户，家庭在个人健康行为养成和优良文化传承方面发挥着重要作用。”中国计生协副秘书长何翔介绍，中国计生协通过开展家庭健康指导员师资培训，加强健康中国政策解读，普及家庭急救及常见疾病防治等健康指导内容，着力打造一支群众身边的家庭健康指导员队伍，助力健康中国行动在基层落地见效、开花结果。

据介绍，目前，家庭健康指导员师资培训已培养省级师资550多人，指导各省区市累计培训市级师资4000多人，并由这些师资力量为基层开展家庭健康指导员规范化培训。根据中国计生协关于加快推进家庭健康指导员队伍建设的通知，到2025年末，家庭健康指导员要覆盖全国90%以上的村（社区）。

据了解，近年来中国计生协联合全国爱卫办、国家卫生健康委、农业农村部等多部门在全国开展主题为“好家风·健康行”的家庭健康主题推进活动，不断巩固家庭健康促进行动成效。2023年度家庭健康主题推进活动重点围绕优生优育理念宣传、家庭家教家风建设、健康生活方式推广等内容开展形式多样的活动。