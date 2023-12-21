以多学科交叉手段推动中医药发展

本草是中药的统称，泛指以植物为主的天然药物，它们组成了成千上万种中成药和经典名方等。近年来，中药在治疗各类疾病中展现出的特殊疗效引起了业界关注。日前，在一场主题为“本草物质科学与临床医学”的香山科学会议上，中国工程院院士、天津中医药大学教授张伯礼说：“发展中医药要坚持守正创新。‘守正’就是要敬畏、尊重中医药；‘创新’则可以不拘一格，采用多学科交叉的手段来研究。”

中药在多种疾病治疗研究中显示出较大潜力

糖尿病患者经常用到的降糖药二甲双胍，最初是从法国紫丁香中提取出来的；另一种格列净类降糖药，则是从德国水柳树皮中提取出来的；在临床上具有广泛用途的乙酰水杨酸（阿司匹林），最初的来源竟然是苹果树皮……

“近百年来，人们采用科学的分析手段，把从本草天然资源中提取的物质应用到临床，挽救了亿万人的生命。”中国科学技术大学生命科学与医学部翁建平教授说。

从事心血管病研究的中国科学院院士、复旦大学附属中山医院葛均波教授认为，中药在泛血管疾病研究中具有很大潜力。作为传统的治疗方式，中药具有多成分、多靶点的整体作用特征，包含着许多未被充分挖掘的治疗潜力。通过本草物质科学的研究，结合泛血管疾病临床先进评价技术体系，研究人员有望找到更有效的治疗泛血管疾病的策略。

“中药在淋巴瘤治疗中也显示出巨大潜力。尤其是像黄芪和黄芩等药材，它们可以改变肠道菌群的组成，从而增强免疫系统对抗肿瘤的能力。”上海交通大学附属瑞金医院主任医师赵维莅教授认为，结合淋巴瘤的临床医学评价体系，对临床有效的中药进行本草物质科学研究，将为淋巴瘤的联合或辅助治疗提供新策略和新方法。

中国医学科学院北京协和医院荆志成教授介绍了中药在治疗肺动脉高压方面的前景。其团队评估了区域特色药材甘草中的活性成分18β-甘草次酸在肺动脉高压治疗中的作用和机制。另外，从传统中草药淫羊藿中提取的PDE5抑制剂，在治疗肺动脉高压中也表现出了良好的疗效。

与会专家认为，中西医协同发展是中医药可持续发展的一个重要方向。尤其是针对肿瘤，以及心血管、呼吸和内分泌等方面的慢性病，可进行更深度的整合，建设协同学科，从研究到临床层面开展中西医协同工作，以中医中药早干预的方式降低各种疾病的发病率和死亡率。

将本草物质与临床医学科研紧密结合

充分利用现代科学技术和方法，构建现代中药创新体系，正在成为近年来中医药科学研究的主流思路。“现代医学发现，疾病是多因素导致的，其发生发展机制也是复杂的。传统的研究模式难以解决复杂中药治疗复杂疾病的科学原理问题，需要在研究模式上进行变革与创新。”军事医学科学院毒物药物研究所张学敏研究员认为，把本草物质科学研究与临床医学研究相结合，将为阐明中医药疗效提供变革性的研究范式。

基于此，中国科学院大连化学物理研究所梁鑫淼研究员提出了构建“源于临床，归于临床”的现代中药创新体系。该体系是从临床上具有症候表型的传统中药出发，利用本草物质科学方法技术，阐明物质基础与作用机理，结合临床医学研究，明确中药临床表型的有效性及其“靶点—通路—网络—疾病”关系，最终归于临床应用，形成现代中药的研究范式。针对中药的复杂体系，梁鑫淼团队还建设了本草物质科学研究设施预研装置。该装置为系统解决中药物质基础、作用靶点及协同机理的科学问题，提供了突破性的关键工具。

近年来，浙江大学医学院附属第二医院张宏教授利用正电子发射断层显像（PET）分子影像技术来研究中药。他认为，本草物质的在体可视化是推动中药研究应用的重要支撑。应用PET分子影像技术，能够实现基于分子识别和核素示踪原理对机体功能进行定性定量的无创活体评估，有望成为推动本草物质科学发展的重要方法。

“PET分子影像技术具有极高的敏感性，可以对放射性标记的本草药物成分进行可视化的药代动力学分析。不仅如此，PET分子影像技术还可以对本草药物进行纳摩尔级分子细胞水平的药效学分析，在受体、酶、抗原、基因等水平上验证本草药物作用及探索本草药物治疗机制。而且，PET分子影像不受成像深度限制，能够可视化疾病诊治全流程机体状态，可以极大地加速本草药物由基础研究向临床应用的转化。”张宏认为，在本草物质科学的现代化发展过程中，分子影像可以为中药有效物质解析及在体作用机制探究方面作出贡献。

未来应以多成分、多靶点的中药研究为发展方向

“中医与西医虽是两个不同的医学体系，但发展理念趋同。应加强中医与西医的融合，推动中药现代化研究，完善临床治疗方案。不过，中药现代化研究应在中医药理论指导下，针对有明确临床疗效的中药，深入探索多成分多靶点协同作用机制，明确其有效成分，再优化出创新药物组分或单体。”中国医学科学院药用植物研究所张卫东教授认为，源于中药活性成分的新药创制是我国新药研发的特色和优势领域。他建议，本草物质科学研究要从新成分发现导向转为生物活性导向的天然产物研究，建立基于表型的生物活性筛选平台，关注与生物活性密切相关的传统天然产物研究的盲点和难点。

对此，复旦大学附属华山医院张文宏教授也认为，中医药是一个巨大的宝库，青蒿素就是一个经典的成功案例。目前的中药研究主要是对单一分子、单一药物提取物或复方的研究，未来应以多成分、多靶点的中药研究为发展方向。“本草物质科学是实现中医药现代化的重要途径，但中药发展需要颠覆性的创新，并建立起中药临床有效性的科学严谨的评价体系。”张文宏说。

张伯礼介绍，近年来，为了推动中医药高质量发展，他带领科研团队开展了一系列开拓性和创新性的工作，针对组分中药建立了全链条的中药新药研发体系。他们创建了组分中药理论和关键技术，建立了“标准组分、组效关系、组分配伍、优化设计”的组分中药研发模式，提出了“强化主效应、兼顾次效应、减少副效应”的配伍策略。团队还发展了中药组分高通量制备、化学表征、功效组分筛选、配伍活性和安全性评价等关键技术，成功研制了77个组分中药。

同时，他们开展了中成药二次开发的工作，构建了以质量数字化为核心的中药智能制造关键技术，推动中药传统产业升级转型，并组建“中医药世界联盟”，引领中药走向国际。（记者 罗朝淑）