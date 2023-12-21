人鼻中发现新型抗生素物质

科技日报讯 （记者张佳欣）德国图宾根大学研究人员从人类鼻子中发现了一种新的抗生素物质，可用来对抗病原体。这种名为epifadin的分子是由表皮葡萄球菌的特定菌株产生的。他们将epifadin归为一类前所未知的新型抗菌化合物，它可杀死微生物，也可作为开发新型抗生素的先导结构。研究论文发表在12月18日的《自然·微生物学》杂志上。

人类的鼻子、皮肤和肠道既有良性细菌，也有致病细菌。这些微生物共同生活在微生物群落中。如果微生物群变得不平衡，病原体可能会增加，人体就会生病。表皮葡萄球菌自然存在于几乎所有人的皮肤和鼻部微生物中。

研究人员发现，表皮葡萄球菌的特定菌株能够产生活性物质epifadin，以便与其“竞争对手”微生物抗衡。事实上，epifadin不仅可对抗局部与表皮葡萄球菌竞争的细菌，还可有效对抗来自其他栖息地的细菌，例如来自肠道的细菌和某些真菌。

epifadin对潜在的病原体金黄色葡萄球菌特别有效，后者是医院获得性感染的一种主要致病菌。在实验中，epifadin杀死了病原体金黄色葡萄球菌，其通过破坏细胞膜来摧毁敌对的细菌细胞。

epifadin的化学结构极不稳定，该物质的活性只有很短的几个小时，因此epifadin主要具有局部效应。这降低了对微生物群造成附带损害的可能性，而这种损害在目前广谱抗生素治疗中很常见。

研究人员表示，还需要更多的研究来发现epifadin或其衍生物是否可用于治疗。例如，产生epifadin的表皮葡萄球菌是否会在鼻黏膜和皮肤的其他地方定殖，从而抑制金黄色葡萄球菌等病原体的生长。