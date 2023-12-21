治理高额彩礼需要严紧细实

为贯彻落实推进移风易俗和高额彩礼专项治理要求，12月11日，最高法、民政部、全国妇联联合举行“推进移风易俗 治理高额彩礼”新闻发布会，发布涉彩礼纠纷典型案例，明确审理原则。当日，最高法还发布了《关于审理涉彩礼纠纷案件适用法律问题的规定（征求意见稿）》，进一步统一裁判标准。

“禁止以彩礼为名借婚姻索取财物。”此次3部门的回应及征求意见稿的发布，规范了彩礼相关内容并设定了统一裁判标准，回应了人民群众的新要求、新期待，对于树立优良家风，弘扬家庭美德，引导社会形成文明风尚具有重要意义。

彩礼作为我国古代婚姻习俗中的“六礼”之一，本是男女双方缔结婚姻的重要象征，蕴含着对未来婚姻生活的美好祝愿。但近些年来，随着高额彩礼的“肆意横行”，彩礼的本意被曲解，因彩礼产生的纠纷案件不断增多，不仅触及社会公序良俗底线，更有甚者违反法律法规，引发恶性刑事案件。

为遏制高额彩礼不良风气，2019年发布的《关于进一步推进移风易俗建设文明乡风的指导意见》明确要求，对乡村社会利用婚丧嫁娶敛财等违法犯罪行为进行重点整治；2021年以来，中央一号文件又连续3年对治理高额彩礼、移风易俗提出工作要求……从这些举措能够看到，治理高额彩礼已经从“大声疾呼”走向积极行动。从中央到地方，各类文件、意见、工作方案相继出炉，诸多安排部署都明确要求治理高额彩礼。从社会效果看，抵制高额彩礼正深入人心，并且成为许多青年男女的自发选择。

如今，3部门主动回应社会关切，通过以案释法破解高额彩礼治理这一痼疾，统一类似纠纷案件法律适用，明确处理涉彩礼纠纷原则，释放出以公平原则平衡各方利益的信号。

面对一个久已存在且成因复杂的社会治理难题，只有严紧细实、综合施策，才能积小功成大胜。一方面，各部门要进一步形成合力，强化彩礼前端治理，全面推行婚俗改革，加强高额彩礼治理力度，大力宣传文明新风，让人人都参与进来；另一方面，瞄准深层次原因，从就业、民生、乡风塑造、示范引领等方面多措并举、综合发力，把高额彩礼的生存土壤清除干净。

（摘编自《中国妇女报》）

《 人民日报 》（ 2023年12月21日 06 版）