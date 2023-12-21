品质过硬，国货“常青”

今年全国各地的马拉松赛场上，国产品牌跑鞋令人眼前一亮。在2023北京马拉松2402名“破3”（在3小时内完赛）选手中，近七成在比赛日选择国产品牌跑鞋。这是国货流行新趋势的一个具体体现。

观察今年的消费市场会发现，越来越多的国货品牌获得了市场的认可。蜂花、上海硫磺皂等老牌国货在社交平台、直播电商平台上赢得好口碑；陶陶居、北京稻香村等老字号，收获了一大批年轻粉丝；大白兔、回力等品牌，通过跨界经营和产品迭代焕发新活力。今年“双11”期间，在一家电商平台上，共有402个品牌成交额破亿元，其中有243个是国货品牌。国货大放异彩，品牌影响力更上一层楼。

国货“蔚然成风”，凭的是什么？

质量是产品的核心竞争力，是品牌的基础，也是国货备受市场欢迎的关键。曾几何时，不少消费者到国外旅游时纷纷抢购电饭煲。而如今，国产品牌的电饭煲质量好、功能全，而且价格实惠，不仅受到国内消费者的青睐，还远销海外。不只是电饭煲，扫地机器人、无线吸尘器、智能洗地机、高速吹风机等国产品牌家电，也因功能升级、质量优良，销量不断上升。质量好是硬道理，是赢得市场的不二法门。聚焦市场需求，在提升质量上做足文章，国货品牌才能在激烈的市场竞争中站稳脚跟。

创新是品牌发展的“活力之源”。国货之所以能引领潮流，离不开持续的创新。就渠道创新而言，国货品牌没有墨守成规，而是紧跟时代潮流，创新营销方式，拥抱电商新业态，借助短视频、直播等拉近与消费者的距离，拓展消费人群。从产品创新来看，技术创新让国货品牌不断塑造新优势。以看似不起眼的纽扣为例，浙江永嘉桥头镇的纽扣企业，通过引入彩印、雕刻、激光、手工画漆等新工艺，推出玻璃珠光纽扣、雕花纽扣、金属挂扣等新品类，延伸了产业链，提高了附加值，把小纽扣做成了大产业。这也告诉我们，无论是老牌国货，还是新兴品牌，都应加强创新，在工艺、功效和性能上下更大功夫，以“创新力”提升“硬实力”。

国货之所以流行，原因不仅在于产品品质不断提升，还在于形成了良好的文化体验。今年以来，“国潮”持续引领消费新风尚。相关平台数据显示，今年前三季度，以“非遗”为关键词的搜索量同比增长168%，“非遗”主题相关的团购订单量同比提升245%。《千里江山图》折扇、联名口红，源自《食物本草》中柿子造型的“柿柿如意”摆件……国货展现“国潮”，让优秀传统文化与日常生活贴得更近，为人们带来了丰富的文化体验。在这个意义上，国货品牌乘势而上，既是一个“经济故事”，也是一个“文化故事”。

习近平总书记强调：“推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变。”今天，国货品牌已经站在了一个新的历史起点，我国消费市场足够广阔，为国货品牌创新发展提供了宽广的舞台。提升质量，勇于创新，深入挖掘文化价值，期待更多高品质国货引领消费热潮，让中国品牌点亮美好生活。

《 人民日报 》（ 2023年12月21日 06 版）