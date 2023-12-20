《大型医院巡查工作方案（2023-2026年度）》发布 重点聚焦3个方面

人民网北京12月20日电 （记者乔业琼）为进一步加强卫生行业作风建设，切实指导各地持续做好大型医院巡查工作，推动医院党风廉政建设、加强廉洁风险防控，国家卫生健康委根据《医院巡查工作管理办法（试行）》等部门规章，以及医院党的建设、行风建设、运行管理等相关文件精神和上一轮巡查中反映出的重点问题、短板弱项，形成了《大型医院巡查工作方案（2023-2026年度）》（以下简称《工作方案2023版》）。

按照《工作方案2023版》，巡查范围原则上为二级（参照二级管理）及以上公立医院（含中医医院，以下简称公立医院）。社会办医院按照管理原则参照执行。

重点聚焦公立医院党建、行业作风建设、运行管理，分为三部分、15大类、69条。一是公立医院党建方面。主要对党对公立医院的全面领导、干部人才队伍建设、基层党组织建设、医院文化建设和责任落实情况等巡查。二是行业作风建设方面。主要对行风组织建设、行风教育培训、行风机制建设、行风热点问题和公益性保障情况等巡查。三是运行管理方面。主要对医院高质量发展、医疗运行制度管理、财务运行管理、法制建设运行管理和经济运行风险管理情况等巡查。

国家卫生健康委负责委属（管）医院巡查工作，并负责对各省份医院巡查工作进行检查指导。各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团卫生健康委按照属地管理、统一组织、分级负责原则，有计划、分步骤地开展医院巡查工作。三级综合医院巡查时间原则上不少于7天，三级专科医院、妇幼保健院和二级医院原则上不少于5天。采用自查结合实地巡查方式，自2023年12月启动，于2026年10月底前完成本轮巡查。

此外，中医医院（包括中西医结合医院、少数民族医医院）、传染病医院巡查工作分别由国家中医药局、国家疾控局按《医院巡查工作管理办法（试行）》统筹安排。