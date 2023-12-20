朱友刚：AI技术赋能保险业务 构建一站式健康保障服务体系

12月18日，2023人民好医生大会暨第九届医生云大会在深圳举办。来自政、产、学、研各界代表相聚一堂，围绕AI赋能医疗健康、医学数智平台建设、“数智”赋能健康城市等话题进行深入交流。会上，平安健康险党委书记、董事长朱友刚在圆桌对话环节分享了AI技术在保险行业应用的看法。他认为，AI技术的拓展应用，能够帮助保险行业应对一系列挑战，助力提升保险产品质量、客户服务和客户体验。

近年来，AI在保险行业产生了很多创新应用场景。对于在实际业务中AI如何深度赋能的问题，朱友刚认为，保险公司是保风险，风险背后是数据。利用好AI技术赋能保险业务，对于用户的健康保障十分重要。

以平安健康险在AI领域的应用实践为例，朱友刚介绍了AI赋能保险产品设计、产品服务、理赔服务与健康管理等核心业务流程的应用：在产品设计环节，运用大数据与AI技术，通过分析海量数据，构建精准用户画像，设计出符合场景又个性化的保险产品，为用户提供个性化的产品设计服务，真正让老百姓买到有需要的保险产品；在理赔服务环节，运用AI医疗影像识别技术，快速响应、处理用户理赔需求，推出了“出院三日赔”服务。目前，从实际的理赔数据来看，平安健康险已经做到了平均4小时结案；在健康管理环节，平安健康险将AI技术与健康管理相结合，实现数字化的智慧健康管理。通过与第三方公司合作，AI赋能智能穿戴设备，形成多模态大数据模型，对用户的健康数据进行分析、评估、监测和预警，从而提供更精准、更智能的健康保障服务。

“目前，AI技术已经深入应用在平安健康险的多项核心业务。通过‘保险+科技+健康服务’的深度融合，为用户构建了一站式的健康保障服务体系。”朱友刚说，“AI赋能健康，平安健康险期待与业内专家、专业平台等一道，通过创新方案解决用户需求，助力健康中国建设。”