医保支付方式改革支持医疗新技术发展

据国家医保局12月19日消息，在推进按疾病诊断相关分组（DRG）付费等医保支付方式改革过程中，多地探索支持医疗新技术发展和疑难重症救治。

DRG付费是根据疾病诊断、治疗方式和病人个体特征等情况形成不同的诊断相关组，每一个诊断相关组确定统一付费标准。与传统付费方式相比，DRG付费是一种更科学、更精细的医保支付模式，其通过大数据的方法，对疾病诊疗分组，进行打包付费，避免“大处方”、过度诊疗等问题。

根据此前印发的《国家医疗保障DRG分组与付费技术规范》等相关文件，针对已在医保经办备案的新技术项目，可暂先按项目付费执行1年后，再根据数据进行测算，修订该病种分组的支付标准；针对住院天数过长或住院费用过高等特殊情况，以及经医保经办机构核准可申请按项目付费的其他情况，可特殊申请按项目付费结算。在疑难重症救治方面，明确可提高疑难重症DRG组的权重值，降低轻症DRG组的权重值。

一些地方医保部门在试点工作中探索建立DRG付费支持医疗新技术的相关机制。如河北邯郸明确了付费异常高值和异常低值的病组可按项目付费，确定特殊治疗、特殊用药、高值耗材的清单，可以纳入DRG分组，确保全覆盖；浙江、河南、广西、贵州等提高重点学科病组权重，适当调低基础病组或普通病组的权重，引导三级医疗机构重点收治疑难杂症，提高医疗资源配置效率。

目前，多数省份普遍建立了特殊病例单议处理机制，对病情特别复杂、费用特别高或对分组结果有异议的特殊病例，进行专家评议，符合条件的可据实支付。（记者 彭韵佳）