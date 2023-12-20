防范应对低温雨雪冰冻丨雪天驾车五条“妙招”

新华社北京12月19日电（记者任沁沁）连日来多地降雨、降雪，造成路面湿滑甚至结冰，给驾车出行带来安全隐患。记者采访公安交管部门，为冰雪天驾车司机支招。交警提醒，雪天开车或通过结冰路面，要“清、柔、慢、稳、轻”，镇定小心、缓慢行驶。

行车前切记检查车辆，保持车内视线清晰。如果车子已被积雪覆盖，建议先热车，让发动机进入最佳状态，同时升高水温，以尽快吹出暖风。清除车外浮雪，尤其是前后车灯、车窗及后视镜位置；及时开启车窗除雾功能，确保驾驶视线清晰。

轻柔操作，忌猛打方向盘。冰雪路面附着力较小，车子容易打转或打滑，发生事故概率大增。交管部门提醒，不要在冰雪路面上猛起步，需要加速或减速时，油门应缓缓踏下或松开。必要时可将轮胎放一些气，增大汽车与冰滑路面的接触面积，增强轮胎附着力。

雪天行车，关键要“慢”，不超载、不超速行驶、不违法超车、不空挡滑行。尽量直线匀速行驶，不随意并线，超车时要看清路线及路况，尽量用大灯提示；尽量走有车辙的路线，不要轻易尝试被冰雪覆盖、路况不明的路段；雪天会车特别是夜间会车，应减速让道，不争不抢。

加大车距，平稳行车。雪天地面阻力很小，跟车太近会很难控制住刹车距离，容易导致事故发生。交管部门提醒，行车间距要比无雪干燥路面时增大4至5倍比较好。车辆在雪地爬坡时危险性极高，要争取一气呵成完成爬坡，以免上坡时减速或打滑；如果起步失败，要立即拉手刹，借助手刹再次起步；下坡时，最好将挡位平稳换至低挡，利用低挡的发动机制动平稳行驶。

轻点刹车。在冰雪湿滑路面行车，即使把刹车踩死，也不可能达到干燥路面行驶时的制动效果，制动距离会比平常长很多。雪天路滑最好的刹车方法就是“点刹”，也就是轻踩轻抬刹车，慢慢让车停住。交警提醒，行驶过程中如果遇到车辆打滑，驾驶人一定要保持冷静，方向盘要顺着大方向轻轻转动，然后采用“点刹”方法减缓车速，直到车辆回正。