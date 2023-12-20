国家中医药局发文加强中医医院老年病科建设

新华社北京12月19日电 记者19日从国家中医药管理局获悉，为推动中医医院（含中西医结合医院、少数民族医医院，下同）老年病科高质量发展、满足老年患者不断增长的健康需求，国家中医药管理局日前印发通知，从注重发挥中医药特色优势、提高综合诊治能力等十个方面提出要求，加强中医医院老年病科建设。

根据国家中医药管理局关于进一步加强中医医院老年病科建设的通知，各中医医院要根据当地老年人口规模及中医药服务需求，设置老年病科并作为独立科室进行建设和管理；二级中医医院和三级中医医院老年病科床位数原则上分别不低于20张和30张。

在注重发挥中医药特色优势方面，通知提出，中医医院老年病科在医疗活动中应以提供中医药服务为主，结合本科室临床实际，形成并不断优化本科室重点病种的中医诊疗方案；应重视针灸、推拿等中医非药物疗法的挖掘整理和临床应用，结合老年病多病共存、病情复杂、治疗周期长等特点，针对病因明确、疗效确切的老年常见疾病或症状，积极应用中医适宜技术，推广老年人中医“治未病”干预指南。

在提高综合诊治能力方面，通知提出，中医医院老年病科应积极开展老年综合评估、老年综合征诊治和多学科诊疗，对住院老年患者积极开展跌倒、静脉栓塞、营养风险、误吸和坠床等高风险筛查；优化老年病科医师专业组成和结构，形成多专业团队，提高老年病多病共治能力。

在改善老年患者就医感受方面，通知要求优化医疗服务流程，设立老年人就医绿色通道，为失能、半失能、高龄老年人提供优先挂号、就诊、检查和取药的服务；完善诊间、电话、网络、现场预约等多种挂号方式，保留一定比例的现场号源；对医院公共设施进行适老化改造。

此外，通知还从加强人才梯队建设、积极开展中医药防治老年病科研工作、探索全周期健康管理、加强中医老年病质控中心建设等方面提出要求。