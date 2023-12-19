推进生育友好型社会建设专题系列研讨会第二期在京举行

人民网北京12月19日电 12月15日下午，“社会评价科技推动公立医院高质量发展交流会暨推进生育友好型社会建设专题系列研讨会（第二期）”在人民日报社新媒体大厦举行。与会嘉宾围绕辅助生殖技术助力中国人口发展、辅助生殖技术纳入医保等话题展开交流研讨，为深入贯彻落实人口发展战略、推动公立医院高质量发展出谋划策。

研讨会现场

人民网舆情数据中心主任、人民在线总经理、公立医院社会评价研究院院长赵秀梅在致辞中表示，今年7月以来，人民在线开展了《社会评价视域下辅助生殖技术助力构建生育友好型社会路径研究》课题项目，通过对多家公立医院生殖医学中心开展深度调研，对患者以及潜在患者核心诉求进行大数据分析，旨在进一步帮助政府和社会“想办法”“出实招”，助力人口长期均衡发展。

国务院参事室特约研究员、中国劳动学会副会长王程表示，人口老龄化和劳动年龄人口逐年减少，将会给经济社会发展带来一定的挑战。面对人口发展新形势，如何推动建设生育友好型社会，已成为需要社会共同参与的重要课题。

中华医学会生殖医学分会主任委员、重庆妇幼保健院生殖医学中心负责人黄国宁以“生殖医学如何助力人口稳定发展”为题发言指出，数据显示，35岁以下的病人进行试管婴儿的平均妊娠率在50%以上，35岁以上的病人平均妊娠率为40%左右。因此要提倡适龄生育，女性在30岁以前生育子代是更好的选择。

北京市医疗保障局医药服务处一级主任科员王大为在发言中介绍了北京辅助生殖技术纳入医保的具体情况。他指出，16项新增报销项目具有涉及人群广、诊疗必需、技术成熟、安全可靠等特点，这项举措具有减轻财务压力、促进医疗技术进步、提高生活质量等积极因素，同时也 不能忽视医保基金运行压力、人口问题的医学技术方案与非技术方案、医疗保障的地域差异等问题。

会上，人民在线公立医院社会评价研究院正式发布《社会评价视域下辅助生殖技术助力构建生育友好型社会路径研究》结题报告。

本次研讨会由人民在线、中国医药教育协会主办，默克中国医药健康作为公益支持单位。