河南：把健康的种子洒向基层 定向医学生回乡做好基层健康“守门人”

编者按：自2010年国家发展改革委、教育部、原卫生部等5部门启动首批农村订单定向免费医学生（简称“订单定向医学生”）培养工作已过去13年时间，一批批医学生们逐渐返回基层、家乡，成长为可以为一方百姓提供全科医疗服务的“中流砥柱”。为讲述各地订单定向医学生的求学、回乡、行医的故事，“人民好医生”客户端推出“农村订单定向免费医学生系列故事”，展示他们扎根基层、服务百姓的风貌。

近年来，河南省积极探索创新定向医学生培养使用机制，不断夯实基层医疗队伍建设基础，持续为农村和社区输送了一批批“用得上、下得去、留得住、干得好”的全科医学人才，犹如一粒粒扎根基层的健康种子，在人民之间生根、开花。

服务乡村 当好基层群众健康“守门人”

近年来，通过河南省定向医学生政策“走出去”的农村学生，在学有所成之后回到了农村、扎根基层，致力当好乡亲们的健康“守门人”。

刘清南作为河南省首批“5+3”培养订单定向全科医生，2018年8月到邓州市构林镇卫生院开展工作。谈及扎根农村、回乡服务的缘由，他说：“乡里的老百姓很朴实，他们经常说把命交给我了，我怎么能舍得离开他们。国家培养了我，我应该好好为基层百姓服务，把全科作为自己一辈子为之奋斗的事业。”

2018年7月，刘清南在结束了5年大学学习、3年住院医师规范化培训后，回到自己的家乡邓州市构林镇卫生院履约。在行医期间，他不仅重视疾病治疗，还关注患者的整体健康状况，从家庭、情绪、运动、饮食等多方面情况评估患者的健康状况，有针对性地做好健康干预与疾病预防，给予患者足够的人文关怀，致力于将“以疾病为中心”转换为“以人为中心”。

此外，刘清南还多次下乡进行科普讲座，将“坐堂门诊”变为“上门服务”，让全科理念在基层扎根发芽、枝繁叶茂，让群众充分享受到了家庭医生的便利，真正成为“群众健康守门人”。

刘清南下乡进行科普讲座。（受访者供图）

“常常去安慰，总是去帮助，偶尔会治愈”这句名言让定向医学生王振中明白了医生的职责不仅仅是治疗、治愈，更多的是帮助、安慰。到濮阳市华龙卫岳村镇卫生院工作两年来，他发现农村患者大部分是老年人，有很多缺少子女陪伴、经济条件不佳、疾病防治意识不到位等现象，这也让身处“家门口医院”里的他深感自身责任重大。他立志一定要发挥全科医生的专业能力，为乡亲们看好病、把好关。

王振中上门到村民家中诊疗。（受访者供图）

心系百姓 利好政策提升乡村医疗水平

据了解，中央财政支持的免费本科医学生订单定向招生计划的性质为“国家免费医学生”，考生均须参加当年全国统一高考，实行单列志愿、单设批次、单独划线，只招收农村生源。定向医学生在校学习期间免除学费、免缴住宿费并补助生活费。

除了刘清南、王振中享受到了这些国家利好政策外，新乡市卫滨区平原镇卫生院工作的王萌也是国家免费培养政策的受益者。

2015年毅然报考新乡医学院临床医学专业（全科医学）的王萌从小就怀揣着医学梦想，从她记事起，她时常看到作为乡村医生的父亲，背着沉甸甸的药箱走街串巷为乡亲们解决病痛的身影。“大学期间，我们不但不用交学费和住宿费，还有生活补助，这极大减轻我们农村学生的经济压力。毕业后，我又参加了住院医师规范化培训，从医学生真正成为了一名合格的医生。现在，我也选择扎根基层和父亲‘并肩作战’，为提升家乡医疗水平贡献自己的力量。”她坚定地说。

王萌正在为患者测量血压。（受访者供图）

“基层的每一天都充满挑战，但病人的笑脸让我动力满满。”王萌认为，守护父老乡亲生命健康，是她坚守基层的价值所在。

巩义市鲁庄卫生院牛欢欢、周口市丁村乡卫生院郭红允、永城市陈官庄卫生院张毛帅……在国家利好政策的带动下，一批批定向医学生不仅选择了医学作为自己未来的职业发展方向，也选择成为一名基层全科医生守护当地群众的生命健康。

加强培训 为维护群众健康提供人才保障

为充分发挥定向医学生在基层医疗卫生服务工作中的作用，自2023年起，在国家卫生健康委科教司、基层司指导下，国家卫生健康委能力建设和继续教育中心启动实施定向医学生能力提升工程（以下简称“提升工程”），并于2023年5月在河南省郑州市举办河南省试点工作培训班，来自全省各地980余名返岗履约定向医学生参加了此次培训。为期5天的培训，清华大学万科公共卫生与健康学院常务副院长梁万年等专家组成员，围绕岗位胜任力，有针对性地为定向医学生展开培训。

定向医学生能力提升工程专家组组长梁万年说，提升工程对今后继续做好定向医学生项目培训工作、促进基层其他类别医生的能力提升、服务模式的变革，以及对中国医学教育工作的改革发展具有重要作用。

下一步，河南省定向医学生培训试点工作也将以线下集中、线上自学的形式对“5+3”定向医学生进行培训，内容覆盖慢性疾病、常见症状、临床急症、公共卫生、技能操作等版块。同时依托项目专家组，建立持续帮扶机制，对责任地区点对点、面对面地开展长期持续的指导、管理和帮扶等工作，真正解决定向医学生在基层工作过程中的问题和困惑，从而为基层百姓提供更好的健康服务。