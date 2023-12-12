广西：发挥全科力量 农村订单定向医学生成基层医疗生力军

编者按：自2010年国家发展改革委、教育部、原卫生部等5部门启动首批农村订单定向免费医学生（简称“订单定向医学生”）培养工作已过去13年时间，一批批医学生们逐渐返回基层、家乡，成长为可以为一方百姓提供全科医疗服务的“中流砥柱”。为讲述各地订单定向医学生的求学、回乡、行医的故事，“人民好医生”客户端推出“农村订单定向免费医学生系列故事”，展示他们扎根基层、服务百姓的风貌。

近日，来自广西壮族自治区的三名订单定向医学生向“人民好医生”客户端讲述了他们从医学生到医生，继而服务基层的故事。

首批申报、以身作则 守好基层健康“门”

广西壮族自治区桂林市恭城瑶族自治县西岭镇中心卫生院副院长陈佳，1991年出生在西岭镇下辖农村。儿时生活乡镇医疗卫生条件的不发达、村民看病就医的不便利，在他年少的心里种下了一颗学医的种子。“2010年，当时我19岁，在高考填报志愿时了解到国家开展农村订单定向医学生免费培养工作，我便报考并成为了全国首批农村订单定向医学生，从此踏上了学医、从医之路。”陈佳说。

陈佳（左二）带领医务人员对住院患者进行查房。（受访者供图）

五年本科、三年住培，2018年7月陈佳回到西岭镇中心卫生院工作。初来之时，西岭镇中心卫生院共有医生12人，具有执业证的仅6人，且大多数是中专学历。环境落后、医疗技术薄弱、群众满意度不高……诸多问题出现在“初入职场”的陈佳面前。

困难之下，要有对策。据广西卫生健康委相关工作负责同志介绍，为加大履约保障力度，努力让定向医学生“留下来”，广西卫生健康委根据定向医学生毕业后到乡镇卫生院的实际工作，优化岗位分配和入编机制，建立入编绿色通道，及时保障定向医学生待遇，全力做好就业安置。在桂林市卫生健康委科教宣传科、恭城县卫生健康局等多方的帮助下，陈佳制定了服务基层群众健康的卫生院发展规划，在管理好医院业务的同时，坚持每周到挂点帮扶的村卫生室出诊，其专业医学技术和良好的服务态度得到同事的信任和群众的认可，也坚定了陈佳坚守基层的信心。

2021年7月服务期满后，有上级医疗机构向陈佳伸出了“橄榄枝”，但陈佳放弃了这个机会，决定留在基层。如今，在陈佳的推动下，西岭镇中心卫生院在整体规划、绩效目标考核、医疗质量管理、就医环境等方面进行了全面升级，医疗服务水平也在不断提高。

“这里生我养我，承载着我的初心，也积攒着我丰富的感情，我要坚持做好基层‘健康守门人’。”陈佳说。

健康科普、专注未病 织密基层公卫“网”

来自广西壮族自治区柳州市三江侗族自治县独峒镇林略村的欧霞娩，2013年成为一名订单定向医学生，2021年返回签约单位富禄苗族乡中心卫生院。

欧霞娩上门为长期瘫痪在床的脑梗后遗症患者更换胃管。（受访者供图）

回到卫生院不久，欧霞娩转到了公共卫生科担任科主任职务。作为家庭医师，欧霞娩将中医的“治未病”与西医的“一级预防”理念进行结合，致力于让疾病远离群众、防患于未然。据欧霞娩介绍，富禄苗族乡中心卫生院公共卫生科科室成员需要为居民提供体检服务、健康宣教服务，同时为高血压、糖尿病等慢病病人提供健康管理指导。

“囿于陈旧的观念，还是有部分老年人不愿参与健康体检，拒绝抽血、做心电图。老年人们认为没体检都好好的，体检了发现问题就要吃药。”欧霞娩说，群众对于健康体检服务的抵触，让她感受到告知居民体检作用、向基层群众科普健康知识的必要性。她也深知观念的改变并不是一朝一夕的事情，便坚定了持续服务基层健康的信念。“每个人都是自己健康的第一责任人，对家庭和社会都负有健康责任。普及健康知识，提高全民健康素养水平，是提高全民健康水平最根本最经济最有效的措施之一，我想作为一名基层医生，做好健康科普也是重要使命”。

“在定向医学生培养项目上，中央和自治区财政每年投入大量经费予以支持，目的是加强基层医疗卫生人才队伍建设，提高基层医疗卫生服务能力。学成归来的定向医生，是现阶段乡镇卫生院能接收到的学历层次较高的卫生专业技术人员，对于提升医疗服务水平、推动医疗资源下沉、构建‘基层首诊、双向转诊、急慢分治、分级诊疗’的合理就医格局具有重要意义。”广西卫生健康委相关工作负责同志说。

白衣执甲、克服繁杂 办妥基层医务“事”

常见病诊疗、慢病管理、危急重症病人识别、院前急救与转诊……全科医生承担着守护基层群众健康的重要使命，在基本医疗卫生服务中发挥着重要作用。

莫勇进是定向医学生培养项目回到广西壮族自治区桂平市工作的其中一员。2019年来到下湾镇卫生院的他，兼顾了内科、外科、儿科、急诊、公共卫生、预防保健等多个临床一线科室工作。他对基层卫生院的形容是：“基层医务工作事情多且繁杂，每天都要面对临床上的各类疾病，好比‘开盲盒’，全科医学便派上了用场。”

莫勇进（右一）到村屯进行急救技能等知识科普教育。（受访者供图）

据莫勇进介绍，在基层的工作要具有更多的耐心，也积攒下了更多与一线群众打交道的经验。“除了完成日常临床工作，还会安排时间随同公共卫生科同事一起到村屯与群众开展家庭医生签约服务工作，并为群众进行体检及详细解答体检报告；也随同预防保健科到村做好疫苗接种工作；同时定期安排时间到村屯进行健康知识科普宣传，如溺水的急救、外伤群众的居家处理，常见病、慢性病的自我管理、气道异物堵塞如何使用海姆立克法处置培训等。”在莫勇进看来，群众对学习的热情、对健康科普内容的兴趣，就是他作为基层医生开展健康科普工作的最大动力。

关于如何继续深入推进定向医学生培养工作，广西卫生健康委相关工作负责同志表示：未来，一是要强化医教协同，加强院校教育与毕业后教育的有机衔接，以培养临床岗位胜任力为核心，完善院校课程和规范化培训期间的培训体系，强化医德医风教育及临床思维、临床实践与科研教学能力培养，特别是全科实践能力的培养，使其适应基层医疗卫生服务需求，成为一名“小病善治，大病善识，重病善转，慢病善管”的全科医生，确保定向医学生“用得上、干得好”。二是继续完善有利于人才落地及专业发展的配套制度，在编制、人员聘用、职称晋升、在职培训、评奖推优等方面给予政策倾斜，畅通全科医生职业发展渠道，提高全科医生职业吸引力，确保定向医学生“下得去，有发展”。