让课间体育促进孩子健康成长（体坛观澜）

期待课间体育活动进一步丰富校园生活，每一个中小学生都能在课间的欢声笑语中健康成长

近段时间，“中小学生课间10分钟该如何安排”成为网上热议的话题。网友为这个问题提供的答案有很多，课间体育活动是其中呼声很高的一个。

在各地，有不少学校通过各种方式让学生在课间走出教室、走到操场，通过体育活动强健体质。比如，在山东青岛西海岸新区泊里小学，操场旁的体育器材室被称为“体育大超市”。在课间，学生们可以随心挑选体育器材到操场上玩耍。

课间体育活动，有助于增加青少年的锻炼时间。如何保证青少年足够的锻炼时间，一直以来都很受重视。早在2006年，教育部、国家体育总局、共青团中央就联合作出关于开展全国亿万学生阳光体育运动的决定，要求保证学生平均每个学习日有一小时体育锻炼时间。课间10分钟看似不长，但也可以让学生在运动中放松心情、舒展身体。

课间体育活动，有助于培养青少年的运动兴趣。运动兴趣的培养、运动习惯的养成，对青少年健康成长至关重要。课间10分钟，学生可能难以进行系统化的专项体育训练，但可以按自己的兴趣进行一些简单的体育活动。在丰富多彩的体育活动中，学生可以慢慢培养自己的运动兴趣，渐渐养成良好的运动习惯。

课间体育活动，有助于提高青少年的综合素质。积极参加形式多样、生动活泼、健康向上的体育活动，可以促进青少年全面发展和健康成长。课间体育锻炼，不仅可以让学生增强体质、磨练意志，还为学生创造了更多交流的机会。交流过程中建立起来的情感联结，有助于促进青少年的情绪健康、促进青少年人格完善。

中小学校园的课间10分钟活动应该是丰富多彩的，教育部日前明确表态：每节课间应安排学生走出教室适量活动和放松。期待课间体育活动进一步丰富校园生活，每一个中小学生都能在课间的欢声笑语中健康成长。

《 人民日报 》（ 2023年12月12日 15 版）