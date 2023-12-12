中国不断完善心脑血管疾病救治体系

据新华社北京电 （记者顾天成）从日前在北京举行的2023年中国脑卒中大会获悉，中国正不断完善心脑血管疾病救治体系，推动“健康中国行动——心脑血管疾病防治行动”落地见效。

中华预防医学会秘书长冯子健表示，近年来，我国开展脑卒中高危人群筛查和干预、卒中中心及防治基地医院建设、关键适宜技术规范及推广等一系列有益探索，取得一定成效。随着我国人口老龄化程度加深，未来脑卒中防治体系的日趋完善，仍需卫生部门、疾控机构、医疗机构及社会各界共同努力。

“截至2023年11月，全国已建成三级医院卒中中心604家，二级医院卒中中心1253家。覆盖全国31个省份和新疆生产建设兵团、303个地级市、1339个区与县。”国家卫健委医政司副司长李大川表示，我国卒中中心建设在提升诊疗能力、推进多学科融合方面发挥重要作用。

2016年12月，《脑卒中综合防治工作方案》印发；2021年6月，国家卫健委等部门实施“加强脑卒中防治工作，减少百万新发残疾工程”；2023年7月，中国卒中专科联盟等共同发起“健康中国 中风识别行动”，并在12个省份及地区进行试点。

国家卫健委百万减残工程专家委员会主任委员、中国工程院院士吉训明认为，这一系列举措不断实现卒中患者早诊早治，降低致残率。

“脑卒中是一个可防可治的疾病，但也是一个悄悄而来的疾病，可以在睡梦中发生。”吉训明表示，需要公众主动识别、有效处理，同时在日常生活中学会控制肥胖、吸烟、高血压等危险因素。