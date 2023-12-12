张英男：创新线上服务模式 为甲状腺患者提供便捷医药服务

“当前，随着信息化的发展，连锁药店为顾客提供用药指导等医药服务的方式也在发生变化。海王星辰通过加强信息化建设，丰富线上服务模式，积极为甲状腺患者提供用药指导等服务。”近日，海王星辰医药连锁集团有限公司总裁兼CEO张英男做客人民健康并分享了连锁药店通过线上服务模式创新，为顾客提供用药指导等便捷服务的实践经验。

“探索连锁药店科普教育模式，更好为顾客提供用药指导服务。”张英男说，海王星辰日常客户人群基数大，有众多甲状腺疾病患者与潜在患者。对此，海王星辰重点加强了患教宣传，让顾客知道如何提前发现疾病、治疗疾病。例如，海王星辰将每周二设为内分泌系统疾病关怀日，当天会由海王星辰的员工向购买过甲状腺疾病治疗药物的患者进行用药提醒。同时，向消费者进行患者教育、科普教育，还邀约医疗专家开展用药咨询和讲座。

今年5月，人民健康联合多方发起“健康中国科普先行2023甲状腺健康知识科普行动”（以下简称“爱甲行动”），将四年来“甲状腺科普大赛”积累的众多甲状腺疾病的优质科普内容，分发给基层医疗机构、连锁药店等。在基层机构、连锁药店的公众号、大屏幕等渠道进行传播。

张英男介绍说，海王星辰也积极参与到“爱甲行动”中，与合作伙伴一起开展线上线下的疾病筛查活动，通过筛查让患者尽早确诊尽早就医。同时，为患者提供用药提醒服务，帮助患者合理有效地使用药物，实现及时治疗和有效治疗。

张英男认为，当前，信息化技术的发展让连锁药店的服务方式发生了改变。从过去通过线下门店为主的方式触达消费者开展健康咨询服务，转变为线上线下相结合，更高效触达消费者。“未来，海王星辰将持续探索服务模式，利用线上线下的资源，持续参与‘爱甲行动’，为甲状腺患者提供更精准、更便捷的服务。”张英男说。