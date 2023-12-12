护理的价值为什么被低估了

“生命决定于一些细小的事情，南丁格尔将那些细节放大，使人性和人道的光芒照耀到每一个卑微的生命里。”11月18日，在2023年中国护理学发展大会上，中华护理学会副理事长、北京市护理质量与改进中心主任李春燕分享了《护理札记》的读后感。南丁格尔是护理事业的起点，她所撰写的《护理札记》是护理事业的奠基之作。在近200年前的克里米亚战争中，南丁格尔就开始用数据来影响卫生系统，即使当数据显示她所在的机构没有达到当时标准。作为一名护理行业从业者，李春燕坦言，不少管理者、社会其他行业人员，甚至是护士本身，会忽略掉护士的专业价值，“大家可能对护理的认知就是打打针发发药，其实远远不止这些”。

“在临床中，‘小护士’的概念还是很普遍的。”已经从业30多年的北京清华长庚医院护理部主任高凤莉介绍了她了解到的当前人们对护理行业的认知现状。

2019年，知名医学期刊《柳叶刀》发表社论，呼吁各国政府和全球卫生系统向护士和助产士提供更多的资源和支持，充分发挥护理的专业价值，释放其巨大潜能。

《健康中国2030规划纲要》指出，健康中国建设过程中应坚持预防为主、关口前移，做好健康管理、健康维护等疾病预防控制工作，并把健康知识分享给群众。而护理在疾病预防、慢病管理和健康教育与咨询等方面具备特有的优势与职业属性。在高凤莉看来，健康中国战略进一步提升了护理的重要性，把护理放到了大舞台上。

老龄化社会凸显护理的重要性

虽然“小护士”的认知误区还未完全消除，但是社会对高品质护理的需求量已经在快速增长。中国工程院副院长、中国医学科学院北京协和医学院校长王辰在会上表示，现代医学已由应对疾病为中心转向以照护健康为中心。当前，护理事业愈显其重要性，特别是我国已进入老龄化社会，护理学科的责任、使命重大。

如何让“小护士”满足社会的大需求？李春燕说，需要建立年轻护士们的专业发展自豪感，然后用科学的思维、循证的理念去获取资源，正如当年的南丁格尔一样。

在李春燕迷茫的时候，她遇到了一位专家给她指点迷津。这位专家曾经做过神经外科的护士长。护士长每天到医院的第一件事就是摸一下昏迷患者的脚丫子。当时的李春燕很困惑，为什么要摸昏迷患者的脚丫子？

这位前辈回答说，首先要确认下值班护士有没有给患者抹上润肤油，让即使是昏迷的患者也能保证生活品质；其次，要确认脚是否放在正确的位置，以防患者清醒后不能下地走路；再次，还要看患者两个脚的动脉波动是否一致、两个脚的温度是否一致、两个小腿的张力是否一致，排查是否有血栓的问题……护士长的这个动作让当时年轻的李春燕见识到了护理的专业性。

关于护理的价值，中日友好医院护理部主任赵芳认为：“吸引患者，靠的是医院影响力与医疗口碑；留住患者，则在于优质护理照护带来的患者体验。”

护理学科的建设有待提高

提升护理行业的专业性离不开护理学科的发展。海军军医大学护理学教授、国务院学位委员会护理学学科评议组召集人周兰姝解释说，学科建设的核心是知识体系，而且这个知识体系必须具有独特性，也就是说，护理学的学科建设必须有别于医学、预防医学、康复医学等其他学科。

2011年，护理学成为一级学科，护理学科的发展从这个时候开始进入了新阶段。中华护理学会理事长、北京协和医学院护理学院副院长吴欣娟介绍，近年来，我国护理队伍学历层次不断提高，2011年以来，中专学历的护士在整个护理队伍中的占比从2011年的44.1%下降到2021年的20.8%。相同的10年间，大专学历的护士从44.1%上升到48.7%，本科学历的护士大幅增长，从9.6%上升到了30.1%。

然而，护士队伍中研究生学历人才依然是少数，从2011年的0.1%上升到了2021年的0.3%。国际护士协会建议，拥有深厚的专科知识、复杂问题的决策能力及扩展临床实践才能的注册护士，至少应获得硕士学位。

周兰姝说，作为一级学科，护理学科的理论体系有待丰富和完善。“目前，护理人员在科技部重大项目、国家自然科学基金和国家社科基金重大项目等方面已经取得突破，但作为一级学科，还有不足。”护理学科，乃至护理行业的发展该如何破题？周兰姝表示，全面融入健康中国战略，是护理行业发展面临的重要机遇和挑战。

作为第四十三届南丁格尔奖章的获得者，吴欣娟勉励后辈，未来，护士的角色定位不仅是患者的照顾者，还应该成为思考者、开拓者、践行者、引领者和推广者，像曾经的南丁格尔那样。