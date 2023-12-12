四大病原体当道 发热咳嗽要不要去医院？

近期，儿童呼吸道感染性疾病多发，且肺炎支原体的“霸主”地位被流感掀翻。目前北方地区儿童呼吸道感染常见病原分别为流感病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒、肺炎支原体。四大病原体“当道”家长该如何区分？孩子发烧咳嗽是不是就要马上去医院？居家护理时家长可以做些什么？今天就请协和儿科专家为您答疑解惑。

四大病原体 感染症状各不同

流感病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒、肺炎支原体，这四种病原体引起呼吸道感染症状相似，如发热、咳嗽等，但其实症状各有特点，家长可以根据自己孩子的症状、年龄、相关病人接触史进行初步判断。

流感病毒 儿童感染流感病毒常常表现为高热，体温可达39～40 ℃，可有畏寒、寒颤，头痛，伴有咳嗽、咽痛、流涕或鼻塞。学龄儿童会说全身肌肉酸痛，部分儿童会有恶心、呕吐、腹泻等症状。婴幼儿流感的临床症状往往不典型。

腺病毒 感染腺病毒也会引起高热，可伴有咳嗽、喘息。

呼吸道合胞病毒 中招儿后主要表现为上呼吸道刺激症状，如鼻塞、流涕、咳嗽和声音嘶哑等，伴发热。2岁以下儿童感染可以出现喘息，6月龄以下的婴儿、基础肺病的儿童、早产儿、先天性心脏病的婴儿感染后可能会更重。

支原体 感染多见于5岁及以上儿童，发热以中高热为主，咳嗽较为剧烈，干咳为主。

保持良好的个人卫生习惯是预防呼吸道传染病的重要手段。比如勤洗手；在呼吸道感染疾病流行季节，尽量避免去人群聚集场所，减少接触呼吸道感染患者；尽量避免手触摸眼睛、鼻或口。

孩子居家护理 注意这几点

若孩子精神状态好，可以在家对症处理。比如，孩子低热，不影响玩耍，无需过分处理，适当多喝水，注意观察孩子的情况。

如果孩子体温超过38.5℃或者有明显的不适症状时，最有效的处理方式是服用退热药，这时机体便会通过散热（如出汗）使体温下降，缓解不适。

四点注意 口服退热药可能导致孩子大量出汗，更要注意补充水分，必要时还可以补充电解质；当孩子发热时，不要给他们多穿衣服，也不要捂着厚厚的被子，这样会影响孩子身体散热，加重发烧的症状；不要使用酒精浴，不仅会增加孩子不适，甚至还有酒精中毒的风险；发热会影响孩子食欲，并且让孩子消耗的能量增多，建议鼓励孩子进食，以碳水（粥、面条）和新鲜水果为基础，补充优质蛋白（蛋、奶）。

两种退烧药 切勿混着吃

关于退热药，目前国际公认的儿童可以使用的有两种——对乙酰氨基酚和布洛芬。在绝大多数情况下，二者无论是在有效性还是安全性方面，都没有实质性差别。两次服用退热药的间隔不要小于4小时，每24小时服用退热药的次数不要超过4次。

不建议两种退热药交替使用，这样容易导致孩子吃更多的药。服用退热药时不要同时服用含有退热药成分的复方感冒药，这样也会造成药物过量。

偶发咳嗽 别急着吃药

如果孩子偶发咳嗽，不必用药。不建议家长自行给孩子服用镇咳药物，因为咳嗽是人体的保护性反射，有助于排出呼吸道分泌物。家长可提高空气湿度等，增加呼吸道舒适度。

如果痰比较多，可以口服化痰药物，如氨溴索、甘油醚等。

如若咳嗽严重影响日常生活或正常睡眠，此时应考虑带孩子前往医院，在医生的指导下，服用止咳祛痰的药物。当家长带有流感症状的患儿去医院就诊时，应同时做好患儿及自身的防护（如戴口罩），避免交叉感染。

这六种情况 带孩子去医院

需要注意的是，6月以内的小宝宝发热，需要及时去医院就诊。此外，孩子如果有以下表现，需要及时就医：

1.精神反应差、嗜睡。

2.持续高热超过3天。

3.呼吸明显增快：小于2 月龄，呼吸次数≥60 次/分；2～12月龄， 除外发热和哭闹的影响，呼吸次数≥50 次/分；1～5 岁，呼吸次数≥40 次/分；5 岁以上，呼吸次数≥30 次/分。

4.面色苍白、发灰或青紫。

5.出现惊厥，意识改变。

6.拒食或喂养困难、尿量明显减少。