直播预告：“核”技术助力肝癌精准诊疗 推进医院高质量发展

为深入贯彻落实《关于推动公立医院高质量发展的意见》要求，充分发挥临床专科能力建设对推动公立医院高质量发展的重要作用，人民健康推出“加强临床专科建设 推动公立医院高质量发展”系列对话节目，邀请业内专家建言献策。

12月12日14:00-15:00，郑州大学第一附属医院肝胆胰外科医学部主任郭文治，郑州大学第一附属医院肝胆胰与肝移植外科副主任医师张嘉凯，郑州大学第一附属医院肝胆胰外科与肝移植病区主治医师胡博文将就“‘核’技术助力肝癌精准诊疗”相关话题与公众进行探讨，欢迎届时收看。

专家简介：

郭文治，主任医师、医学博士、教授、博士研究生导师。郑州大学第一附属医院肝胆胰外科医学部主任，肝胆胰外三科主任，器官移植中心副主任。担任中华医学会器官移植学分会常务委员，中国医院协会器官获取与分配管理工作委员会常委，中国抗癌协会肝癌专业委员会常委等学术职务。

张嘉凯，郑州大学第一附属医院肝胆胰与肝移植外科副主任医师，医学博士。担任中华医学会器官移植分会青年学组委员，中国医师协会器官移植分会器官捐献学组委员，河南省医学会器官移植分会青年委员会副主任委员等学术职务。

胡博文，郑州大学第一附属医院肝胆胰外科与肝移植病区主治医师，医学博士。担任河南省消化医学学会副秘书长，河南省人体器官移植质量监控中心秘书，海峡两岸医药卫生交流协会器官移植分会青年学组委员等学术职务。

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