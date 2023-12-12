眼泪中原来还有快乐激素

“难受的话别忍着，想哭就哭吧，”“哭出来就好了”……

每当心情沮丧的时候，我们常常会听到类似这样的安慰。伤心的时候，眼泪仿佛天生就是一味慰藉心灵的解药，很多人都认为哭有助于缓解情绪、恢复平静，那么这一共识是大家的集体错觉还是真的具有科学依据呢？情到深处，是否哭得越多越有助于缓解情绪，有利于身心健康？

眼泪的成分和作用

为了弄明白哭对身体的影响，我们首先需要了解一下眼睛和眼泪。

眼睛角膜被一层泪膜覆盖，泪膜又分为油状膜、水状体、黏液层三层，中间层水状体能保持眼球表面湿润，流淌出来的液体就是眼泪。

眼泪呈弱酸性，98%以上是水，并含有少量无机盐离子、蛋白质等其他物质。研究发现，眼泪中还含有高浓度的锰和大量的氯化钠，锰的浓度甚至比人体血液、汗液中的更高，而锰作为人体必需的微量元素，对骨骼生长发育、中枢神经系统的结构和功能、内分泌调节，尤其是情绪变化都起着重要作用。

从事锰矿开采和冶炼相关工作的一些人，曾因体内积蓄了过量的锰而出现情绪不稳定的情况，这是因为锰参与了人的情绪活动中的化学反应，使他们不能控制住自己的情绪，而眼泪是人体排泄锰的唯一途径。人体通过流泪可以排泄出体内多余的锰元素，从而维持情绪稳定和身心健康。

另外，眼泪中还含有溶菌酶，它是一种抗微生物物质，能够溶解细菌的胞壁，抵抗致病微生物保护眼睛。眼泪中的免疫球蛋白及溶解蛋白有抑菌效果，一定程度上可以抑制细菌生长，并清洁眼球，促进细胞正常的新陈代谢，防止形成肿瘤。

通过流眼泪来宣泄情绪 同时排出体内多余的毒素

我们平时说的流泪，其实分为两种：反射性流泪和情感性流泪。

顾名思义，反射性流泪是由于条件反射形成的眼泪，比如被洋葱刺激、眼里进沙子流出来的眼泪；而情感性流泪则是人在开心、难过、害怕等各种情绪下流下的泪。

美国生物化学教授William Frey II实验发现，情感性眼泪的蛋白质含量比其他眼泪高24％，这些蛋白质还含有具有类似“天然止痛剂”的效果；并且，情感性流泪中还含有大量的激素，例如促肾上腺皮质激素、脑啡肽等，这些“快乐激素”能一定程度上缓解身体和情绪上的不适。此外，哭泣也是人体内呼吸系统、循环系统、神经系统等多个系统参与的一种不寻常的运动，会使情绪和肌肉放松，从而使人放松，调节并稳定情绪。

所以在感到难受沮丧的时候，不妨让自己哭出来，通过流眼泪来宣泄情绪，同时排出体内多余的毒素，这样有助于缓解精神压力，放松精神状态，从而降低患病风险，确保身心健康。

要尽量避免长时间一直哭

流泪固然能帮助我们找到情绪宣泄的出口，疏解压抑的情绪，但长时间流泪却有可能让人心力交瘁，甚至降低免疫力。

长时间流泪会导致眼睛充血水肿，同时可能会因情绪不稳定导致眼压升高、血压升高，使眼底血管发生改变，从而影响视力，严重者甚至可能因此诱发青光眼。此外，长时间处于悲伤中，可能会影响机体分泌多巴胺、肾上腺素等激素，从而降低中枢神经系统的兴奋性，诱发一系列心理疾病。

因此，如果真的难受，哭泣是合适的宣泄途径，但也要尽量避免长时间一直哭。这样才能既起到宣泄情绪的正向作用，又不会过度伤害身体。

如果真的控制不住自己想一直哭的冲动，就需要先思考自己内心深处真正的情感需求，正视并尊重自己当下的感受，尝试运用心理学知识安抚自己的内心，学会客观地审视自我、面对现实，学会通过调整认知来改变情绪，理解自己的情绪如何产生，然后尝试去疏导它，而不是被强烈的情绪裹挟控制，损害自己的身心健康。

（文章源自数字北京科学中心）