好的个性降低患痴呆症的几率

一项新的研究显示，随着年龄的增长，你的好的个性可能会保护你免受痴呆症的侵害。

芝加哥西北大学的一个研究小组报告称，某些性格特征，比如尽职尽责、外向和积极，似乎可以降低一个人患痴呆症的几率。另一方面，同样的研究发现，神经质和更消极的观点和行为与智力下降的风险更高有关联。

好消息是：日常行为可能是关键因素，而行为是可以改变的。

研究人员解释称，人的性格会影响日常习惯对大脑的健康与否。神经质与痴呆症的下降有关，神经质的人更容易焦虑、喜怒无常和担忧，而尽职尽责的人更有可能锻炼、预约预防性保健服务、少喝酒。因此，也许这就是干预可能对改善某人的健康行为以获得更好的健康结果有用的地方。

这项新的研究侧重于心理学家长期以来所称的“五大”人格特征：尽责性、外向性、经验开放性、神经质和宜人性。

研究人员查看了八项研究的数据，这些研究总共包括了4.4万多人，其中1703人后来患上了痴呆症。

研究结果显示，消极特征得分高，如神经质和消极情绪状态，加上责任心、外向性和积极情绪得分低，似乎都增加了患痴呆症的几率。相反，开放性、宜人性和生活满意度得分高的人大脑衰退的风险较低。

即使研究人员排除了年龄、性别和教育水平等其他因素的影响，这些趋势仍然存在。

研究人员指出，尽管没有证据表明大脑的物理损伤在这些发现中起了作用，但积极的人格特质可能会在一生中让人们对阿尔茨海默氏症和其他痴呆症等疾病有抵抗力，即使他们没有意识到这一点。因此，研究人员推测，即使大脑发生了变化，乐观的性格可能会抵消这种影响，让人们更好地应对。