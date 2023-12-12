老年等重点人群可接种XBB新冠疫苗

本报讯（记者 蒋若静）冬春季节是呼吸道疾病高发季节，本市呈现多种病原体共同流行态势。目前新冠病毒主要流行毒株是XBB及其亚分支，它具有较强的免疫逃逸能力，对老年人、免疫功能低下人群的危害相对较高。为应对今冬明春新冠疫情，最大程度保护人民群众生命安全和身体健康，据市疾控中心介绍，本市已于近期启动对老年人群等重点人群实施含XBB变异株抗原成分新冠病毒疫苗（简称XBB疫苗）接种工作。

什么人需要接种XBB疫苗？市疾控表示，60岁及以上老年人或者18-59岁患有较严重基础病人群、免疫功能低下人群、感染高风险人群。如果您属于以上人群，并且已经完成新冠疫苗基础免疫（打了2针及以上）或已经感染过新冠病毒，都可以在此阶段接种XBB疫苗。

市疾控中心表示，对于疫苗的接种时间是有要求的。符合接种人群条件的人员，在最近一次接种3个月后或最近一次感染6个月后，可接种1针XBB疫苗。如果既接种过疫苗也感染过新冠病毒，需要判断哪个时间距现在最近，以时间最近的一次为准。

市疾控表示，优先推荐含XBB变异株抗原成分的疫苗。根据世界卫生组织公布的新冠病毒监测进展，目前全球已无原始株流行（包含Alpha、Beta、Gamma 和 Delta），XBB谱系目前在全球占主导地位。为了产生更有效的中和能力，推荐接种含XBB变异株抗原成分的疫苗。目前北京市有两种XBB疫苗，分别为：北京神州重组新冠病毒Beta/BA.1/BQ.1.1/XBB.1变异株S三聚体蛋白疫苗，简称神州新四价疫苗；成都威斯克重组三价新冠病毒（XBB+BA.5+Delta变异株）三聚体蛋白疫苗，简称威斯克三价疫苗。这两种疫苗接种哪种都可以。

市民可登录北京市疾病预防控制中心网站（www.bjcdc.org/cdcmodule/zxfw/xgymjqmyjzdxxgs/2022/33956.shtml）查询。广大市民朋友根据自身需求，合理安排时间，避免扎堆接种。此外，市疾控特别提醒市民，接种新冠疫苗需要携带身份证。同时，如实提供自己的感染情况，对于已感染者尽可能回忆感染日期，在登记时告知医生即可。接种完须留观30分钟再离开。建议市民也接种流感疫苗，这两种疫苗间隔14天。