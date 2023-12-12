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雪后出行，6条防摔小贴士请收好

2023年12月12日08:40 来源：人民网

编者按：近日，北方多地迎来降雪。雪景虽美，路上却滑。雪后出行，如何预防摔倒？不慎摔倒了如何防止受伤？6条小贴士提醒您做好防护措施。

来源：健康中国、人民日报海外版

文案/设计：孙红丽

(责编：孙红丽、吕骞)




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