全球首条口蹄疫病毒样颗粒疫苗全自动化生产线投产

科技日报讯 （记者赵汉斌 通讯员姜吉辉）12月10日，记者从云南腾冲举行的2023兽用生物制品论坛上了解到，全球首条口蹄疫病毒样颗粒疫苗全自动化生产线当天在腾冲建成投产。

据悉，这是在腾冲科学家论坛引领下，华派生物技术（集团）股份有限公司（以下简称华派集团）旗下的华宇生物科技（腾冲）有限公司（以下简称华宇生物）在当地实现科技成果转化落地的结果。该企业专门从事兽用生物制品、化学药品、中药制剂、中成药、抗体制剂生产及成果转让等。

此前，华派集团分期投资4.7亿元，在腾冲建成了总占地面积169亩，集办公质检综合楼、大肠杆菌表达口蹄疫疫苗车间、活疫苗车间、合成肽疫苗车间、检验动物房、实验动物房等为一体的生产基地，实现年产动物活疫苗3亿份以及口蹄疫疫苗3亿毫升的生产能力。“腾冲的区位优势明显。华宇生物落地腾冲，不仅背靠我国西南，还可辐射南亚及东南亚。”华派集团董事长谢建勇说。

近年来，腾冲市抓住云南省大力发展生物医药产业的机遇，围绕生物制药打造腾药产业园，推进第一、二、三产业融合，引领区域“大健康”产业聚集发展，不断完善基础设施，强化企业服务，推动产业转型升级。

围绕发展壮大资源经济、园区经济和口岸经济，腾冲市科学制定发展规划，加快推动传统产业转型升级，确立以生物医药为主导、以绿色食品加工和跨境贸易为辅助产业的发展思路，推动诸多项目实施。目前，共有24家生物医药、绿色食品加工企业落地经济开发区。按照“大产业+新主体+新平台”“园区景区化、企业景点化”的发展思路，腾冲市持续促进重点产业区域化布局、规模化经营、专业化生产、精深化加工、品牌化建设、集群化发展，已成效初显。