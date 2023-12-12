近期气温为何断崖式下降

12月10日，华北、黄淮地区雪花纷飞，今冬首场大范围降雪如约而至。伴随降雪而来的是强降温，据中央气象台预报，降温主要集中在山西、河南、安徽北部、江苏北部、湖北北部等地，不少地方降温幅度达到12℃。受其影响，山东济南中小学停课，河南部分旅客列车停运。

“值得关注的是，13日起，又将有一股冷空气影响我国，中东部地区将再次出现大范围雨雪天气过程。”11日，中央气象台首席预报员马学款在接受科技日报记者采访时说。

马学款表示，“速冻”是此次天气过程的鲜明特点之一。中央气象台12月10日14时发布的24小时变温实况图显示，受强冷空气影响，10日山西中南部、河南、苏皖北部、湖北北部等地气温和9日14时气温相比呈现“断崖式下跌”态势，降幅普遍在12℃以上。

“公众感觉此次降温比较明显，主要是前期气温明显偏高，比如河南全省大部气温高达24℃至26℃，达到或突破历史极值。”马学款说，受强冷空气影响，降温幅度大，很多地方进入今冬以来最冷时段。

中央气象台预计，12日早晨，最低气温0℃线将位于湖北中部至苏皖北部一带。

气象监测显示，10日华北、黄淮及内蒙古中部偏南地区、陕西中北部等地出现中到大雪或雨夹雪，陕西中部、山西南部、河南北部等地部分地区出现暴雪，山西临汾、河南郑州等地局地降雪量超过20毫米。上述部分地区新增积雪深度3厘米至8厘米，局地超过10厘米。山西、河南、陕西、河北、内蒙古等地共128个国家气象观测站日降水量突破12月极值。

据中央气象台预报，13日至15日，中东部地区将再次出现大范围雨雪天气过程，预计陕西南部、华北、黄淮北部、东北地区南部和东部等地的部分地区将出现大到暴雪，局地大暴雪，陕西中部、山西南部、河南中北部局地有冻雨；黄淮、江淮、江汉及湖南北部、重庆北部等地有中到大雨、局地暴雨。

马学款表示，华北、黄淮强降雪落区重复，雨雪相态复杂，降雪量有极端性，且13日至15日这次雨雪过程与第一次过程相比持续时间更长，暴雪和低温雨雪冰冻气象灾害风险高。其中，13日主要降雪区位于陕西及华北地区，14日范围扩大至上述大部地区。内蒙古中部、华北南部、吉林东部、辽宁东部等地日降雪量具有一定极端性。

降雪为什么会集中在华北区域？国家气象中心首席预报员徐珺解释说，此次降雪主要受东移的南支槽向北方地区的暖湿输送，同时配合北方回流的冷空气，在华北地区形成了一个锋区，致使降雪主要集中在华北地区。

由于降雪落区叠加，专家建议，陕西、山西、河北、河南及吉林、辽宁等地应加强防范极端降雪和低温雨雪冰冻对交通运输、能源保供、农牧业生产等的影响。公众需及时关注最新预警预报信息，外出警惕雨雪低温天气对交通出行、人体健康的影响，大风期间远离临时搭建物、广告牌等。