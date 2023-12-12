建设新形态养老教材 推动养老人才培养

在“三教改革”背景下，重庆城市管理职业学院以“双高”建设为契机，积极探索新形态教材建设。通过跨专业融合教师队伍，整合相关专业的教学资源，融入大数据智能化技术，打造养老及相关产业的活页式教材及数字化课程。近日，在第十七届中国（重庆）老年产业博览会人才培养分论坛上，学院正式发布推出“老年人个性化需求系列教材”，通过这套系列教材，更好满足老年人的个性化需求，提高老年照护服务水平，保障老年人的基本权益和尊严。

老年人个性化需求系列教材由重庆城市管理职业学院牵头主编、重庆大学出版社出版。教材以老年人在自理、失能、失智、临终等不同生命周期的个性化服务需求为核心，涵盖“自理老年人照护、失能老年人照护、失智老年人照护、介助照护、安宁照护、现代养老辅助器具选择与应用”六大专业模块。

创新教材展现方式，通过活页形式配套数字化资源，提高教学质量和效果。在传统纸质教材基础上，养老系列教材以可随时更新、组合的活页形式，配套操作视频、动画、虚拟仿真资源、教案等内容，实现了数字技能与教材的深度融合，丰富了教材的呈现方式，满足现代学习者的多样化需求。

教材编写以技能为核心，打破专业壁垒，融合学校养老、康复、护理、社工、康工、大数据等传统专业师资，并邀请行业专家参与，组建了校企联合、跨专业的编写团队。系列教材不仅提供了最新的知识和技术，还形成了标准化操作流程，促进“岗课赛证”一体化建设，提高从业人员的水平和素质，为老年人提供高质量、全面、温馨的照护服务。

学院坚持以技能运用为导向，以校行同质化培训为目标，促进教育教学。模块化的知识技能结构有利于不同使用者根据实际需求进行自由组合选择，开展针对性的学习。通过系列教材开展教学，帮助在校学生全面掌握完整知识体系，促进行业人员强化实践技能。

（作者：郑蕾）