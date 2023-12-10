国家疾控局：规范佩戴口罩预防呼吸道传染病

新华社北京12月10日电（记者顾天成）科学佩戴口罩是呼吸道传染病防控的有效措施。如何科学佩戴口罩预防呼吸道传染病？日前，国家疾控局制定印发《预防呼吸道传染病公众佩戴口罩指引（2023年版）》，指导公众科学规范佩戴口罩，防控多种呼吸道传染病传播，有效保护公众健康。

冬季来临，各类呼吸道疾病进入高发期。根据指引，呼吸道传染病的常见病原有新冠病毒、流感病毒、肺炎支原体、呼吸道合胞病毒等，主要通过呼吸道飞沫、吸入带有病原体的气溶胶或密切接触等途径传播。

图片来源：国家疾控局

哪些情形或场景应佩戴口罩？

指引明确，应佩戴口罩的情形或场景主要有以下四类，包括存在呼吸道传染病传播风险的情形，如新冠病毒感染、流感、肺炎支原体感染等呼吸道传染病感染者或有相关症状者前往室内公共场所或与其他人员近距离接触（距离小于1米）时应佩戴口罩；处于感染风险较高的情形或场景，例如前往医疗机构就诊、陪诊时；防止外来人员将疫情输入重点机构的情形或场景，如在呼吸道传染病高发期间，外来人员进入养老机构、社会福利机构、托幼机构等脆弱人群集中场所时应佩戴口罩；防止公共服务人员将疫情输入重点机构的情形或场景，在呼吸道传染病高发期间，养老机构、社会福利机构及托幼机构、学校等重点机构的公共服务人员，在工作期间应佩戴口罩，保护重点人群免受感染。

哪些情形或场景建议不佩戴口罩？

指引明确，建议不佩戴口罩的情形或场景主要有以下三类，包括进行体育锻炼时；处于感染风险较低的情形或场景时，例如在露天广场、公园等室外场所；部分不适合佩戴口罩的人群，例如3岁及以下婴幼儿。

如何选择佩戴合适类型的口罩？

指引明确，呼吸道传染病患者或呼吸道传染病症状者建议佩戴N95或KN95等颗粒物防护口罩（无呼吸阀）或医用防护口罩，其他人员建议佩戴一次性使用医用口罩或医用外科口罩；儿童建议选用儿童卫生防护口罩。