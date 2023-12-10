免费上门安装机顶盒？小心诈骗新套路！

身穿通信公司“工作服”，以信号检修、升级网速等免费服务为由，诱骗老年居民开门并安装“机顶盒”，殊不知这份送上门的“福利”竟是电信网络诈骗的“新工具”，而所谓的电信安装师傅竟然是诈骗团伙的“帮凶”。近日，上海宝山警方就成功侦破一起该类案件，一起来看。

近日，上海宝山警方侦破一起帮助信息网络犯罪活动的案件，犯罪嫌疑人章某被依法刑事拘留。前几天，警方接到报警，一位老年居民遇到身穿电信公司服装的工作人员免费上门检修网络，在加装一款“新型信号设备”后，子女就再也打不通家里座机电话了，向电信公司核实后发现，上门的并非该公司人员。

民警随即与电信工作人员前往该老年居民家中，发现其家中电话线连接着一个黑色“机顶盒”检查发现，该装置为加装路由器和流量卡后的一款GOIP设备，可以将境外网络信号转化为本市固话信号。经过信号转换，群众一旦接到“来电显示”为上海市固定电话的境外电话，极有可能难辨真伪。

据章某交代，其在上网找兼职工作时有人联系他，称只要上门安装电信设备，就能赚钱。章某经过境外电信网络诈骗团伙培训后，通过冒充电信公司员工身份，利用“免费升级服务”话术博取老年居民信任，每套设备成功安装后即可获得350元的非法收入，累计安装相关设备15套，涉案金额约5000元。

警方提示：面对无法核实身份的上门服务和赠送的设备一定要提高警惕，如发现异常情况可以迅速向社区民警核实或拨打110报警。