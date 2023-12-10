可能致命！别把咳嗽不当回事，医生紧急提醒

进入冬季，身边咳嗽的人多了起来。有些人觉得咳嗽很常见，并不当回事；也有些人饱受咳嗽的困扰，一直找不到病因。其实小小的咳嗽背后，可能隐藏着多种疾病，如果不加以重视，甚至会危及生命。

一、致命的咳嗽：慢阻肺、肺癌、心衰、肺栓塞等造成的咳嗽

1、慢阻肺咳嗽的特点：

·秋冬季节多发

·常伴有咳痰，多为白色的黏痰或者泡沫样痰

·部分患者只在晨起时有阵发性咳嗽，排出大量痰液后，一天可能不再咳嗽。

慢阻肺的危害：可导致呼吸困难，活动耐受力下降等。严重者可导致呼吸衰竭，甚至危及生命。

通常就诊科室：呼吸门诊（呼吸与危重症医学科）

2、肺癌咳嗽的特点：

·肺癌引起的咳嗽与肿瘤的位置有关，如果肿瘤长在较大的支气管附近，导致支气管狭窄甚至阻塞，咳嗽时可能出现相对高调的金属音。

·如果肿瘤生长位置不压迫大的气管和支气管，这种肺癌引发的咳嗽与气管炎或肺炎导致的咳嗽，可能没有太大差别。

·不是所有肺癌引起的咳嗽都会痰中带血

如果患有慢性咳嗽，且年龄在50岁以上，长期吸烟，有肺癌家族史，咳嗽痰中带血，短时间内出现体重下降，出现上述这些情况，应及时到医院做肺癌筛查。

通常就诊科室：一般先到呼吸门诊（呼吸与危重症医学科）就诊，根据CT检查情况，医生可能建议到胸外科或者肿瘤科就诊。

3、心衰引起咳嗽的特点：

·晚上咳嗽相对比较多，尤其是后半夜。

·与体位关系密切：平卧时常咳嗽明显，坐位或立位后咳嗽减轻。

·患者在白天活动时，可能有体力活动受限的情况。

·初为干咳，或有白色泡沫样痰，严重者可咳粉色泡沫样痰。

患者往往有心脏病的病史，或者有心脏病的危险因素，比如长期高血压、糖尿病、肥胖等。

通常就诊科室：心内科或急诊科

4、肺栓塞引起咳嗽的特点

·咳嗽时常伴随胸闷憋气、呼吸困难、烦躁不安、指尖血氧低，需尽快就诊。

肺栓塞发病凶险，严重时会导致心力衰竭、呼吸衰竭，不及时处理可能危及生命。

通常就诊科室：心血管科或呼吸门诊（呼吸与危重症医学科）

二、常见的咳嗽

1、感染后咳嗽

流感、肺炎支原体等都可引发呼吸道感染，呼吸道感染本身急性期症状消失后，咳嗽仍然迁延不愈，临床上称之为感染后咳嗽。这类咳嗽有以下特点：

·干咳多，部分伴有咳痰

·有时会咳嗽不止，夜晚加重

·常需要3～8周左右才能康复，也有部分人咳嗽超过8周

通常就诊科室：呼吸门诊（呼吸与危重症医学科）

2、鼻后滴漏综合征引发的咳嗽

指因鼻腔和鼻窦的变态反应性或非变态反应性引起慢性炎症，炎症部位的分泌物经鼻腔向后倒流，进入口咽部位，长期刺激而引起的慢性咳嗽。主要特点是：

·慢性咳嗽。

·常伴有鼻部或咽喉疾病的症状。

通常就诊科室：耳鼻喉科

3、胃食管反流引起的咳嗽

·刺激性干咳，餐后或者平卧更易发作。

·常伴随胃食管反流的症状，比如反酸、烧心等。

通常就诊科室：消化内科

三、善于伪装的咳嗽：咳嗽变异性哮喘

咳嗽变异性哮喘是指以慢性咳嗽为主要或唯一临床表现的一种特殊类型哮喘。表现症状为咳嗽，实则为哮喘。

·常为刺激性干咳

·咳嗽常在夜间、清晨发作，遇冷空气后加重。

·往往有过敏性疾病史，如湿疹、过敏性鼻炎等。

通常就诊科室：呼吸门诊（呼吸与危重症医学科）、变态反应科（过敏门诊）