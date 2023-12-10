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孩子感染呼吸道疾病，如何用药？用什么药？一图看懂

2023年12月10日08:21 来源：央视新闻微信公众号

　　冬季是呼吸道疾病的高发季节

　　孩子感染呼吸道疾病后

　　什么时候该用上退烧药？

　　镇咳药怎么用？什么情况下需要就医？

　　这些知识点须了解↓

　　▌本文来源：央视新闻微信公众号(ID：cctvnewscenter)综合健康中国

(责编：申佳平、杨迪)




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