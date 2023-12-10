睡不着觉这件事来看看世界各国的助眠高招

你是否曾经因为难以入睡而郁闷，或者终于睡着了，但睡得不踏实，反复醒来？“睡眠问题”一直是一个全球性健康问题，虽然没有“放之四海而皆准”的解决方案，但世界各地的人们已经找到了最适合他们自己的助眠方法。现在就让我们一起来了解一下，说不定对提高你的睡眠质量会有所帮助。

中国

用热水泡脚

如果你喜欢做水疗或足疗，不妨尝试这种办法。这种入睡前的习俗源于传统中医，这是一种放松的好方法，它能舒缓疲惫的身心，并获得热水浸泡疗法的好处。

你所需要的只是一个浴缸或洗脚盆，可以在热水中加入不同的舒缓成分，如浴盐、薰衣草或玫瑰精油、果皮和某些草药(如艾蒿)。根据传统中医的说法，这些成分能减少大脑中“气”的数量。稍高些的温度能把“气”从头上拉下来，起到镇静的作用。用热水泡脚能放松边缘系统，并向大脑和身体发出“放松”的信号，为睡眠做好准备。

吃酸枣仁制品

中医用酸枣仁来安抚大脑和情绪，促进放松和深度的睡眠。酸枣仁含有皂苷和类黄酮这两种化学物质，它们既能抑制压力，又能促进放松。这两种化学物质也有助于延长睡眠时间。具体来说，黄酮类化合物能延长慢波睡眠的时间。慢波睡眠是睡眠期间最能恢复活力的部分。它与记忆和学习有关，缺乏这种睡眠会导致白天的功能和警觉性下降，醒来时感觉头脑不清醒。

伊朗阿瓦兹朱迪沙普尔医科大学的护理学家进行的随机临床试验要求106名绝经后妇女每天口服2次、每次250毫克的酸枣仁胶囊，连续21天。结果显示，与对照组相比，服用酸枣仁能显著改善她们的睡眠质量。

印度

草药疗法

在印度的传统医学(阿育吠陀)中，印度人参(也称南非醉茄)作为一种重要的助眠草药，已经使用了几千年。它被用于减轻压力和焦虑，并支持与心理健康相关的症状的治疗。

印度国际睡眠科学研究所的睡眠医学家进行的随机、双盲、安慰剂对照研究要求150名健康成年人每天服用120毫克的印度人参，连续6周。结果显示，这种疗法缩短了入睡时间，改善了睡眠质量，减少了非恢复性睡眠的时间，提高了生活质量。

马来西亚理科大学的家庭医学家进行的系统综述和荟萃分析发现，印度人参对改善睡眠质量有较明显的作用，尤其是对于失眠症患者。它还能减轻焦虑和提高精神警觉性。然而，还需要更多的安全性数据来确定其潜在的副作用。

澳大利亚莫道克大学的健康科学家发现，与安慰剂相比，服用印度人参能减轻焦虑，降低早晨的皮质醇水平。皮质醇是一种由下丘脑-垂体-肾上腺轴(HPA)生成的应激激素，它会导致睡眠中断。

瑞典

吃麋鹿肉

根据美国农业部的数据，100克麋鹿肉含有30.2克蛋白质和0.545克色氨酸。相比之下，100克火鸡肉只含有19.5克蛋白质和0.219克色氨酸。新加坡国立大学的食品科学家发现，服用含有色氨酸的营养补充剂有助于睡眠。

喝谷物奶粉

瑞典成年人和小孩所采用的一种助眠方法是在睡前喝谷物奶粉，这是一种含有牛奶和麦片的热饮料。热牛奶能引导睡眠，它含有能促进睡眠的化合物，如色氨酸、镁、褪黑素和血清素。

危地马拉

拥有一个解忧娃娃

解忧娃娃是危地马拉高原土著居民的手工艺制品。它由木头、金属丝和彩色织物制成，然后穿上传统的玛雅服装。这种娃娃通常给焦虑的孩子玩耍，他们被鼓励把解忧娃娃放在枕头下面之前说出自己的担忧和恐惧。当地人认为，这种象征性的行为有助于应对困难的情绪和平稳入睡，这是一种健康的转移形式。英国普利茅斯圣卢克临终关怀院的心理学家发现，解忧娃娃能为丧亲的孩子提供心理支持，防治她们过度悲痛和有无依无靠的感觉。

南美洲和中美洲

使用吊床

如果你喜欢在户外的吊床上荡秋千，可以考虑在室内挂一个。吊床在南美洲和中美洲是一种流行的睡眠工具，因为它既安全，又舒适。

虽然大多数关于吊床对睡眠的益处是选用婴儿作为样本，但瑞士日内瓦大学的神经科学家考察了吊床的摇摆运动如何促进深度睡眠。12名男性在不同的日子里午睡45分钟，一次是在固定的床上，另一次是在摇摆的吊床上。利用多导睡眠图和脑电图数据，研究人员发现，在摇摆的床上午睡能缩短入睡时间，并延长第二阶段(浅睡眠，即深度睡眠之前的阶段)的睡眠时间。

俄罗斯、英国等国家

喝洋甘菊茶

作为一个全球通用的助眠方法，特别是俄罗斯和英国等国家的人们，都有喝洋甘菊茶来帮助入睡的习俗。这种茶具有舒缓和镇静的作用。洋甘菊茶含有的芹菜素能与大脑中的受体结合，引起嗜睡和放松，因而成为对抗失眠和其他睡眠障碍的一种天然方法。

伊朗伊斯兰阿扎德大学的护理学家发现，口服洋甘菊提取物对住院老年病人具有镇静作用，提高了他们的睡眠质量。

日本

睡榻榻米

榻榻米是一种传统的日本床铺，常用于睡眠或休息。榻榻米上还可以加上一个床垫来增加睡眠的舒适度。它不仅能节省空间，也有助于促进睡眠。床垫通常是用环保和天然材料制成的，如棉花和羊毛。使用这种床垫有助于减轻背痛，并为脊柱提供支撑。

芬兰

蒸桑拿

芬兰人把晚上蒸桑拿当做是一个传统助眠方法。这种在封闭房间内用蒸汽对人体进行理疗的过程能升高体温、放松肌肉和诱导睡眠。

澳大利亚皇家墨尔本理工大学的生物医学家发现，蒸桑拿对治疗多种身心疾病有益处，包括慢性阻塞性肺疾病、充血性心力衰竭、外周动脉疾病、类风湿关节炎和焦虑抑郁。在对482名受访者进行的调查发现，83.5%的人蒸完桑拿后能在一两个晚上睡个好觉，每个月蒸桑拿5至15次的人其心理幸福感水平更高。

在蒸桑拿的过程中，要确保喝大量的水。只要在蒸桑拿过程中保持体内有充足的水分，就能像婴儿那样睡得香甜。