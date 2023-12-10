中小学生肥胖防控示范行动——“营养校园”二期启动

计划在全国多地的多所中小学校提升供餐质量、普及营养教育、促进身体活动、加强营养监测、预防与控制超重肥胖等多种形式的营养不良……记者在日前于海南省海口市举办的2023年学校供餐与学生健康国际研讨会上了解到，我国中小学生肥胖防控示范行动——“营养校园”二期正式启动。

中国疾病预防控制中心营养与健康所所长丁钢强介绍，“营养校园”二期将于明年春天开展各项具体行动，在2025年夏秋进行效果评价，并通过试点工作积累经验，提出规范化的措施和工作方案。

国家疾病预防控制局卫生与免疫规划司副司长李筱翠表示，我国中小学生健康状况不断改善，城乡差距逐步缩小。各部门要加强协作，发挥政策引领作用，加强专业指导，强化宣传教育，并鼓励社会广泛参与，进一步提高中小学生健康水平。

据介绍，本次研讨会旨在探讨均衡膳食、身体活动等因素对我国儿童青少年营养状况、视力和心理健康的影响，交流国内外学校供餐、营养改善、超重肥胖防控等相关经验，推动我国儿童营养改善事业科学合理发展。未来，我国将继续加大营养健康的投入，通过科学的方法和手段，创造健康的生活环境，促进中小学生全面发展。