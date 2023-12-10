冬季呼吸道疾病高发 如何合理膳食提高免疫力？

进入冬季，呼吸道疾病高发。大家普遍关心如何提高免疫力，尤其在日常饮食上，有没有一些健康饮食的搭配或者健康饮食习惯，可以帮助大家增强体质、抵御病毒。

北京协和医院临床营养科主任于康在近日国家卫健委举行的新闻发布会上介绍，合理免疫维持的重要基础是合理膳食。合理膳食由很多种食物共同构成，不是说单吃一种，或者有限的几种食物，就能实现合理膳食。

那么，如何通过合理膳食提高免疫力？于康给出五方面具体建议 ↓

除了以上五方面的膳食建议外，中医养生保健方面有哪些建议可以帮助大家增强体质、提高抵抗力、预防呼吸道疾病？

广州中医药大学副校长、广东省中医院院长张忠德在近日国家卫健委举行的新闻发布会上介绍，中医讲究“正气存内，邪不可干”，要扶住正气，抵抗风寒燥火。

在饮食方面，多吃一些扶助正气、健脾补气的食物。冬天吃温补的食物比较多，比如羊肉、牛肉、鸡肉等，避免吃一些燥热油腻的食物，它会难以消化。可以搭配一些萝卜。民间说“冬吃萝卜夏吃姜”，萝卜可以帮助消化又可以滋阴补气。另外可以选择一些药膳，以补气驱寒运燥为主，如党参、黄芪、生姜、紫苏叶、核桃等煲不同的汤，搭配不同的膳食，抗病能力就会增加。

儿童是冬季呼吸道疾病感染的主要群体。家长们普遍关心，平时在饮食上应该如何做才能提高孩子的抵抗力？

北京中医药大学东方医院儿科主任吴力群在近日国家卫健委举行的新闻发布会上介绍，在饮食方面，要注意规律饮食，膳食均衡。北方地区天气寒冷，冬季可以适当进食一些温热、有营养的食品，比如牛羊肉、鱼肉等。但这些食物不可以过多进食，避免食积上火。冬季气候干燥，也可以吃一些像白萝卜、莲藕、梨、百合、银耳等这些润肺的食物。

对于已经感染呼吸道疾病的孩子，在居家护理过程中，饮食上又该怎么把握？

广东省中医院儿科主任杨京华在近日国家卫健委举行的新闻发布会上介绍，针对呼吸道感染的孩子，家长在居家护理的饮食方面要重点关注以下方面 ↓

老年人也是冬季呼吸道疾病感染的高发人群。张忠德在近日国家卫健委举行的新闻发布会上介绍，中医来说，老人由于年龄增长，脏腑气血亏虚，抵抗力下降，冬天特别容易感染。在饮食方面，可以用一些辅助的，有健脾补气固表、温阳祛寒功效的中成药，或者服用药膳进行防护。但要注意的是，不要大补，如红参、人参、虫草等，要用平和一点的膳食进行健脾补气、温阳祛寒。

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策划/海报设计：王莹

终审：陈竞超

根据国家卫健委近期新闻发布会内容整理