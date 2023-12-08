助力“小蓝花”绽放 共议特医食品产业高质量发展

会议现场。中国营养保健食品协会发供图

随着我国社会经济的不断发展和人民生活水平的逐步提高，公众对健康的追求日益增长，作为大健康产业的重要组成部分，特殊医学用途配方食品（以下简称特医食品）产业在我国实现快速发展。

在国家市场监督管理总局特殊食品安全监督管理司指导下，由中国营养保健食品协会发起的“送你一朵小蓝花”系列活动主题会议12月6日在人民网举行。有关部门负责人、行业权威专家、相关企业代表等齐聚一堂，围绕特医食品的科学使用和消费者理解认知、保障特医食品消费安全、助力特医食品产业高质量发展、促进临床营养治疗体系进一步发展与创新等问题建言献策。

多措并举 坚决守住特医食品安全底线

特医食品是指为满足进食受限、消化吸收障碍、代谢紊乱或者特定疾病状态人群对营养素或者膳食的特殊需要，专门加工配制而成的配方食品。特医食品对保障特定疾病状况人群身体健康和生命安全具有不可替代的重要作用。

国家市场监督管理总局特殊食品安全监督管理司司长周石平表示，2015年《中华人民共和国食品安全法》首次明确特医食品的法律地位，将其归类为特殊食品实施严格的注册监管。加强特医食品监管，对保障我国特医食品安全具有积极意义，国家市场监督管理总局坚决贯彻落实“四个最严”要求，在特医食品安全监管工作中严格注册、强化监管、优化服务，扎实推进各项工作，全力以赴保障特医食品安全，营造安全放心的消费环境。截至目前，经过严格的产品安全性、营养充足性和特殊医学用途临床效果的审查，共批准153个特医食品，做到了全年龄段覆盖，支持特殊医学状况人群的营养需求。2022年，国家市场监督管理总局发布《特殊医学用途配方食品标识指南》，严格特医食品标识标注，启用专属标志“小蓝花”，提升全社会对特医食品的认知度、辨识度。

国家市场监督管理总局新闻宣传司二级巡视员唐冀平表示，特医食品的宣传要以人民为中心，讲好科普故事，加大舆论引导力度。食品安全问题社会关注度高，要始终绷紧这根弦，以“时时放心不下”的责任感做好工作，行业协会要充分发挥好凝心聚力的作用，企业要增强社会责任心、积极履行社会责任，共同营造共治氛围。

“自2016年《特殊医学用途配方食品注册管理办法》发布实施以来，特医食品的发展在我国迈出了重要的一步。”国家市场监督管理总局食品审评中心副主任董诗源表示，食品审评中心坚持以人民为中心，以“四个最严”要求为根本遵循，特医食品注册审评工作稳步推进。下一步，食品审评中心将继续严守特医食品安全底线，多措并举，重点推进临床急需类别产品的审评工作，助力特医食品产业高质量发展。

打通“最后一公里” 更好满足特殊人群营养需求

目前，特医食品在我国正处于良好的发展机遇期，《国民营养计划（2017—2030年）》提出，开展临床营养行动，推动营养相关慢性病的营养防治，促进特医食品的研发和生产。

中国营养保健食品协会副会长、首都医科大学附属北京世纪坛医院教授石汉平表示，营养是基础治疗、一线治疗。特医食品可以改善患者的“三不现象”，即不想吃饭、吃不下去、消化不了，为患者提供营养基础。特医食品既不属于药品，也不是普通食品，呼吁特医食品“三进”——进医院、进医保、进基药。

“近年来，在我国特医食品实现了从无到有的突破，《国民营养计划（2017—2030年）》把特医食品在临床的规范使用作为重要内容。”中国疾病预防控制中心营养与健康所研究员杨晓光表示，但目前尚存在进院难、医护人员待加强培训等问题，需要社会各方共同努力，打通特医食品产业链“最后一公里”。

北京大学第三医院神经科主任樊东升表示，临床研究发现，加强营养对于部分患者控制疾病是非常基础的治疗。如渐冻症等罕见病可以通过高蛋白、高脂肪的特医食品延缓疾病发展、保障患者生活质量。在一些患者无法通过正常食物进行营养支持时，就需要特医食品发挥作用。

携手并进 共同推动特医食品产业发展

特医食品不同于普通食品，需要较高投入，需要相关部门、行业协会、企业及媒体形成合力，共同推动特医食品产业高质量发展。

人民网副总编辑孙海峰表示，特医食品作为特殊食品，对特殊人群的营养支持起着十分重要的作用。随着特医食品数量稳步增多，从市场端、消费端对特医食品进行宣传意义重大。人民网将与中国营养保健食品协会共同策划推出公益类微纪录片《观世间》栏目，关注罕见病等特殊人群，推动特医食品的科学使用，增强消费者的理解认知等，助力尽早打通特医食品产业链“最后一公里”。

中国营养保健食品协会会长边振甲表示，“送你一朵小蓝花”系列活动，作为2023年全国食品安全宣传周国家市场监督管理总局部委主题日活动之一，得到了国家市场监督管理总局等大力支持。协助政府部门进一步研究完善特医食品标准、细化产品分类、促进研发生产、规范临床应用等工作，是中国营养保健食品协会应承担的责任和奋斗目标。中国营养保健食品协会将通过搭建平台、提供资源、分享信息等方式，促进特医食品行业成果产出，推动特医食品在医院、社区、家庭等应用场景中全覆盖。同时，也希望通过社会共同努力，维护特医食品消费者权益。

会上，中国营养保健食品协会特殊医学用途配方食品分会秘书长柳云峰、中国营养保健食品协会副秘书长郭海峰、中国营养保健食品协会副会长单位达能大中华区副总裁邹春义、清华大学社会治理与发展研究院发展研究中心副主任刘冰冰等行业代表也为特医食品产业高质量发展出谋划策，期待尽早打通特医食品产业链“最后一公里”，帮助患者恢复健康，减轻患者家庭及国家医疗负担。