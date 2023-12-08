北京发布系列政策构建养老服务“北京模式”

新华社北京12月7日电（记者邰思聪）记者7日从“北京市贯彻落实党的二十大精神”系列主题新闻发布会“增进首都民生福祉——北京市完善养老服务体系系列政策”专场上了解到，北京市印发《关于完善北京市养老服务体系的实施意见》和多个配套政策，积极构建完善城乡协同、分层分类、全面覆盖的养老服务体系“北京模式”。

北京市老年人口众多，人口老龄化形势严峻。截至2022年底，北京市共有常住老年人口约465万人，占常住总人口21.3%；户籍老年人口约414万人，占户籍总人口29%，已经迈入中度老龄化社会，并呈现加速趋势。同时，市民群众对普惠型养老服务和多元化养老服务形态的需求日益增长，北京仍需加大养老产业培育发展，扩大养老服务市场化、专业化、品质化供给。

据悉，实施意见从加强养老服务体系统筹布局、优化居家社区养老服务供给体系、推动机构养老服务提质增效、建立精准服务主动响应机制、完善养老服务保障机制等5个方面，明确了19项重点任务。其中，实施意见提出，力争2025年实现每个街道乡镇建成一个区域养老服务中心；复制推广居家养老服务新模式，深化居家养老服务供给侧结构性改革，扩大普惠型养老服务供给；大力发展社区嵌入式养老服务设施和机构，深化京津冀养老服务协同发展；持续完善长期照护保障制度，深入推进医养融合发展，培育专业化养老服务队伍。

此外，北京市民政局会同相关部门联合印发了多个配套政策。比如，针对高龄失能、行动不便等居家老年人的就餐问题，印发《北京市加快养老助餐服务发展的工作方案》；针对失能失智老年人家庭“一人失能、全家失衡”的养老困局，制定《关于加强失能失智老年人照护服务支持的意见》；针对老年人居家生活中的磕磕碰碰问题，制定《关于进一步推进老年人居家适老化改造工程的实施意见》等。