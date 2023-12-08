全球首例新型细胞化瓣膜“补心”成功

科技日报武汉12月7日电 （宋孝天 记者吴纯新 通讯员王继亮 聂文闻）7日，在华中科技大学附属协和医院（以下简称“协和医院”）接受新型瓣膜材料“补心”的13岁先天性心脏病患儿玥玥（化名），回到协和医院复查，这是国际首例成功实施的新型细胞化肺动脉瓣置换术。该瓣膜是协和医院心脏大血管外科教授董念国团队突破传统生物瓣膜的耐久性难题，历时20余年自主研发出的全球首款新型细胞化瓣膜。

今年5月，玥玥被紧急送往协和医院心脏大血管外科。经检查发现，她的肺动脉瓣已重度反流，且肺动脉存在瘤样扩张，右心室扩大近一倍，右心功能不全，亟须手术治疗。

“新型细胞化瓣膜具有优良的生物力学性能，植入体内后自体细胞会在瓣膜材料内部生长，具有组织重塑与修复能力，不易发生钙化衰败，利于患儿恢复肺动脉瓣功能。”董念国介绍，考虑到玥玥年龄小，现有临床生物瓣和机械瓣均不合适，经探讨评估后，决定为患儿实施经导管新型细胞化肺动脉瓣置换术。

董念国以右心室流出道作为穿刺点主入路，将形似并蒂莲花的新型细胞化肺动脉瓣，通过一根细细的介入导丝送入玥玥的肺动脉。安装完毕，植入的瓣膜在患儿体内徐徐展开，肺动脉瓣无返流、无瓣周漏，瓣膜置换过程仅5分钟。复查心脏彩超显示，玥玥术后恢复不错，人工肺动脉瓣功能良好、右心较术前缩小，心功能明显改善。