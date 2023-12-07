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 小雪节气适宜做哪些运动？ 

2023年12月07日15:48 来源：人民网-人民好医生

问：小雪节气适宜做哪些运动？

答：“冬三月，此为闭藏”，冬季应顺应自然，不可过于激烈运动，当以温和有氧运动为主，如散步、爬楼梯、打太极、八段锦、瑜伽等。散步、慢跑、打太极等户外活动可选择午后，时间30分钟为宜。另外应确保充足睡眠，早睡晚起，勿扰阳气。

——《个人健康手册（二十四节气·小雪篇）》

                                               

(责编：杨媚、权娟)




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