问：喉咙有异物感、嗓子不适，该如何调理？

答：（1）可多喝温水、蜂蜜水，多食水果蔬菜；

（2）避免过度食用羊肉、火锅等热性食物，避免食用生冷、油腻食物，可多食用雪梨、银耳等滋阴食物，养成冷热适中、细嚼慢咽的饮食习惯；

（3）食疗：①罗汉果猪肺汤：新鲜猪肺250克，罗汉果1个，豆油、精盐各适量。做法：将猪肺洗净，切成小块。在锅内放入适量的豆油，烧热后，将猪肺块放入锅内，炒至咖啡色。向锅内加入罗汉果和适量的清水，煮沸后再熬制1-2小时，加入适量的精盐后即可食用。此方可润肺止咳化痰，适用于肺燥引起的咳嗽无痰、咽干口燥等症；②川贝雪梨煲猪肺：猪肺250克，雪梨2个，川贝10克，冰糖12克，姜6克，精盐适量。做法：将猪肺、雪梨分别洗净，切成块；将姜切成末。将猪肺块、雪梨块、川贝、冰糖、姜末一起放入锅中，加入适量的清水，用武火烧沸后，再改用文火熬煮2小时，加入适量的精盐调味后即成。此方可养阴润肺、化痰止咳。适用于咽部干燥，干咳喜饮、咳痰不爽等症；③百合20克，香蕉2只去皮，冰糖适量，加水同煮，每日食用1次；④咽部干燥不爽，伴心烦、手足心热等症状的虚火上炎者，可每日用120g鲜猪皮刮净肥肉, 炖烂, 加蜜适量分3次内服；⑤代茶饮：甘草、桔梗、麦冬、玄参、枸杞、大枣各8g，开水冲泡代茶；无花果25克，冰糖适量，加水煮约15分钟之后，即可饮用，每日1次；或罗汉果茶、秋梨膏等亦可；

（4）改善室内环境，提高室内湿度。

——《个人健康手册（二十四节气·小雪篇）》