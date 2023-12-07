问：小雪时节，如何通过食疗养肺？

答：肺为娇脏，不耐寒冷，喜润恶燥，因此饮食当温润养阴，避免过食寒凉之物，应多食蜂蜜、粳米、芝麻、糯米等柔润食物，可用银耳、莲子、百合、山药、白萝卜等食物煲汤煮粥；也可用选用南瓜粥、藕汤、雪梨汤等。

肾通于冬气，为肺之子，金水相生，亦可食用补肾益气类食物，如枸杞、黑豆、黑木耳、五味子、核桃、杏仁等，以生肺气，滋养肺脏。

三个食疗方以作参考：

①胡桃粥：胡桃肉30-50g，粳米50g。粳米加水450毫升，用文火煮粥，待粥将熟时，将捣烂的胡桃肉加入粥中，搅匀稍煮即可。每日早晚温服，有益于补益肺肾、纳气定喘。

②参枣米饭：党参10g，大枣20g，糯米250g，白砂糖30g。将党参、大枣放入锅内，加水泡发后煮30分钟，捞出党参、大枣，药汁备用。将糯米淘洗干净蒸熟后，把党参、大枣摆在糯米饭上，再将药汁加白糖收汁，倒在米饭上食用。有益气健脾功效。

③平素易发感冒、鼻炎、气管炎、肺炎，伴疲乏、气短、多汗等体虚者，可取黄芪、枸杞子各10克，加水1200毫升，大火煮沸，小火煎煮10分钟，再放入黄菊花6朵，小火煮5分钟，加入适量冰糖调味，当茶饮用，儿童各物酌情减半后使用，有补气益肺、预防疾病功效。

——《个人健康手册（二十四节气·小雪篇）》