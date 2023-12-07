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“小雪”会下大雪吗？

2023年12月07日15:30 来源：人民网-人民好医生

问：“小雪”会下大雪吗？

答：“小雪”一词给人白雪飘飘之感，但节气中的“小雪”与气象学中的“小雪”含义不尽相同。气象学中的“小雪”是用降雪量来定义的，降雪分为微量降雪（零星小雪）、小雪、中雪、大雪、暴雪、大暴雪、特大暴雪共7个等级，其中24小时降雪量在0.1—2.4毫米之间或12小时降雪量在0.1—0.9毫米之间的定义为小雪。小雪节气期间降雪的分布每年都不一样，所以小雪节气前后是否出现降雪，要看当地当时的天气条件。

——《个人健康手册（二十四节气·小雪篇）》

                                               

(责编：杨媚、权娟)




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