“小雪”会下大雪吗？
问：“小雪”会下大雪吗？
答：“小雪”一词给人白雪飘飘之感，但节气中的“小雪”与气象学中的“小雪”含义不尽相同。气象学中的“小雪”是用降雪量来定义的，降雪分为微量降雪（零星小雪）、小雪、中雪、大雪、暴雪、大暴雪、特大暴雪共7个等级，其中24小时降雪量在0.1—2.4毫米之间或12小时降雪量在0.1—0.9毫米之间的定义为小雪。小雪节气期间降雪的分布每年都不一样，所以小雪节气前后是否出现降雪，要看当地当时的天气条件。
——《个人健康手册（二十四节气·小雪篇）》
问：“小雪”会下大雪吗？
答：“小雪”一词给人白雪飘飘之感，但节气中的“小雪”与气象学中的“小雪”含义不尽相同。气象学中的“小雪”是用降雪量来定义的，降雪分为微量降雪（零星小雪）、小雪、中雪、大雪、暴雪、大暴雪、特大暴雪共7个等级，其中24小时降雪量在0.1—2.4毫米之间或12小时降雪量在0.1—0.9毫米之间的定义为小雪。小雪节气期间降雪的分布每年都不一样，所以小雪节气前后是否出现降雪，要看当地当时的天气条件。
——《个人健康手册（二十四节气·小雪篇）》
人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们 | ENGLISH
人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263 举报邮箱：jubao@people.cn
人民网服务邮箱：kf@people.cn 违法和不良信息举报电话：010-65363636 举报邮箱：rmwjubao@people.cn
互联网新闻信息服务许可证10120170001 | 增值电信业务经营许可证B1-20060139 | 广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号
信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号|京公网安备11000002000008号
人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved