问：小雪节气有何特点？

答：作为反映天气现象的节令，小雪时节，寒潮和冷空气活动更加频繁，天气渐冷，寒意渐重，银装素裹的日子越来越近了。正如《月令七十二候集解》中记载，“小雪，十月中。雨下而为寒气所薄，故凝而为雪。小者未盛之辞。”小雪时节，全国大部分地区的气温持续下降，有些可降至零摄氏度以下。“天地积阴，温则为雨，寒则为雪”，大风降温之余初雪可期，但也未到漫天飞雪的严冬。

——《个人健康手册（二十四节气·小雪篇）》