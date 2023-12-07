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参加“国民生活节·美好不重样”主题活动 领取“人民优选美好盲盒”

2023年12月07日14:14 来源：人民网

拆盲盒啦！各位“体验官”看过来！即日起15天内，参与人民网2023国民消费大会系列——“国民生活节·美好不重样”主题活动，线上领取“人民优选美好盲盒”，收获惊喜不断。扫描文末二维码，可开启人民优选美好盲盒。

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(责编：董童、高雷)




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