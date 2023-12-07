直播预告：重视生命早期营养

一个生命，从起源到基本功能健全，是一段复杂的过程。对于小孩子来说，胎儿时期和婴幼儿时期是身体发育的关键阶段。如何平衡母乳喂养和人工喂养、日常辅食如何搭配，才能保证宝宝合理摄取充足营养，也成为爸妈们日益关注的热门话题。

12月8日10:00，“人民好医生”客户端将邀请中国营养学会妇幼营养分会主任委员汪之顼做客直播间，就生命早期营养的重要性，以及如何让孩子更营养更健康等相关问题与网友们进行讲解与交流，欢迎届时收看。

专家介绍：

汪之顼，南京医科大学公共卫生学院教授、中国营养学会常务理事、中国营养学会妇幼营养分会主任委员、中国营养保健食品协会母婴营养专委会主任委员、国家卫生标准委员会营养专业专委会委员、江苏省营养学会理事长。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

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