张力为：探索个体化诊疗与创新疗法 惠及更多食管癌患者

食管癌是世界范围内常见的消化道恶性肿瘤。日前，新疆医科大学第一附院胸外科主任张力为在做客“人民好医生”节目时说，应促进多学科规范化、个体化诊疗，合理运用多种诊疗手段，让更多食管癌患者迎来曙光。

张力为介绍说：“食管癌早期无明显症状，当瘤体生长到一定大小，造成局部狭窄时，可能出现进食哽噎感、胸骨后异物感等症状。若肿瘤继续增大，中晚期表现为进行性吞咽困难、胸骨后疼痛或背痛、消瘦、呕血、便血等。患者在出现吞咽困难等症时，可以去正规的专科医院进行消化道钡餐或胃镜检查，不要自行诊断。”

据了解，食管癌发病有明显的地域差异。“我国食管癌具有明显的地理聚集现象，东南沿海地区、太行山山脉周围省份的发病率相对较高。”张力为举例说：“20世纪50年代，河南省林州市曾是全世界食管癌发病率、死亡率最高的地区之一，因为那里土地贫瘠、水资源匮乏、新鲜蔬菜较少，当地百姓喜欢食用一种在水中腌制发酵而成的蔬菜，而这种腌制食物中含有大量的一级致癌物亚硝酸盐。”

食管癌发病与饮食行为、生活习惯密切相关。“一些地区的群众喜欢吃烫食和熏制的食物，而长期食用过烫的食物会反复刺激食管黏膜，导致相应部位的细胞发生异变。吸烟、饮酒、缺乏维生素，也是导致食管癌发生的重要原因。”张力为提醒公众要养成健康的饮食习惯，合理搭配营养膳食，同时坚持锻炼，增强机体免疫力。

张力为介绍说，食管癌可以大致分为鳞癌和腺癌，我国食管癌主要以鳞癌为主。食管鳞癌病情进展迅速，当患者出现明显症状时，大部分已处于中晚期，死亡率高、总体预后较差。在相当长的一段时间里，我国食管鳞癌的治疗举步维艰。

近年来，除手术、放疗、化疗等传统治疗方案外，以免疫检查点抑制剂为代表的免疫药物治疗，为食管鳞癌患者带来了新生机。“总体而言，外科手术治疗仍是食管鳞癌治疗的重要手段，同时配合术前新辅助和术后辅助这样的综合治疗，是提高食管鳞癌疗效的有效途径。在治疗时还要根据患者年龄、病变大小、全身状况、经济状况来进行精准的个体化治疗。目前免疫检查点抑制剂因其特异性强、副作用低、肿瘤控制时间长等优点成为食管鳞癌治疗新方向。同时，国产免疫治疗药物现在已基本纳入医保，有效为患者减轻了就医负担。”张力为说。

展望未来，张为力最关心的问题是如何改善患者生活质量，在免疫联合化疗的基础上寻找更优的诊疗方案。“食管癌发病隐匿，早诊率较低，期待未来能够不断探索个体化诊疗和创新疗法，建立更为科学、精准的食管癌防治体系，惠及更多患者。”他说。