直播预告：微创腹腔镜，助力大肠癌精准化治疗

近年来，大肠癌的发病率不断上升。对于确诊大肠肿瘤的患者，目前最有效的治疗手段是外科手术切除。随着腹腔镜微创手术的普及，大肠外科的微创手术已经普遍开展，大量的患者从中获益。

12月7日15:00，上海交通大学医学院附属瑞金医院普外科主任郑民华教授做客“人民好医生”客户端直播间，和观众朋友们一起聊聊大肠癌诊疗及腹腔镜微创治疗的那些事儿。

嘉宾简介：

郑民华，教授，主任医师，博士研究生导师。上海交通大学医学院附属瑞金医院普外科主任，外科教研室主任，胃肠外科主任，上海市微创外科临床医学中心主任。中华医学会外科学分会常委，中华医学会外科学分会腹腔镜与内镜外科学组组长，中国医师协会外科医师分会常委，微创外科医师委员会副主委，中国抗癌协会腔镜与机器人外科专委会候任主委，中国医学装备协会腔镜与微创技术分会会长。

擅长：腹腔镜直肠癌根治术、全腹腔镜胰十二指肠切除术及腹腔镜下多原发恶性肿瘤根治术等。

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