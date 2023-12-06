提升群众“家门口”看病就医便利度——基层卫生健康便民惠民举措持续深化实化

推进优质医疗资源下沉，强化慢病服务保障，推进中高级职称医师值守门诊服务……记者5日从国家卫生健康委在重庆举办的新闻发布会获悉，随着基层卫生健康便民惠民服务举措的深化实化，群众在家门口的基层医疗卫生机构获得基本医疗和卫生健康服务的机会越来越多，也更方便。

12月5日，国家卫生健康委在重庆举办的新闻发布会现场。新华社记者 李恒 摄

便民惠民举措持续深化实化

今年8月初，国家卫生健康委办公厅印发《基层卫生健康便民惠民服务举措》。目前各地推进效果如何？国家卫生健康委新闻发言人胡强强表示，文件印发4个月来，各地结合工作实际积极推进落实。

国家卫生健康委基层司副司长、一级巡视员诸宏明表示，文件印发的初衷便是为群众解难题、办实事，切实提升群众在基层医疗卫生机构获得基本医疗和卫生健康服务的便利度和服务质量。

据介绍，各地创新做法保障群众在基层看病就医更省心更舒心。比如，山东省基层医疗卫生机构为居民提供周末疫苗接种和门诊延时服务；北京市针对近期儿童呼吸道疾病患者较多的情况，在部分社区卫生服务中心增加周六周日儿童诊疗服务；四川省将县域巡回医疗等工作纳入全省基层卫生健康重点工作任务清单并重点推进；重庆市出台20条具体措施，进一步提升基层为民服务水平……

重庆市卫生健康委党委书记、主任张维斌表示，重庆市立足群众需求和实际，从促进优质资源下沉、优化基层服务模式、强化慢病服务保障、村卫生室全部纳入医保结算范围等方面，不断提升群众就医便捷度、获得感和满意度。

多举措推动慢性病管理

近年来，随着人们对健康诉求的提升，加强慢性病管理愈发重要，基层医疗机构是贴近公众的医疗资源，如何推进慢性病管理？

诸宏明介绍，自2009年深化医改以来，国家卫生健康委持续推进基本公共卫生服务均等化，基层医疗卫生机构承担大量的基本公共卫生服务尤其是慢性病患者健康管理工作，与城乡居民建立了相对稳固的联系。

诸宏明说，在推进慢性病管理方面，具体措施包括：推进在社区卫生服务中心、乡镇卫生院全面实施高血压、糖尿病两慢病长期处方服务，逐步扩大慢性疾病病种覆盖范围；组织编制相关指南，指导各地基层医疗卫生机构做实做细慢性病患者健康管理服务；推进“医防管”融合型人才培养培训，建立医防融合机制……

国家卫生健康委办公厅此前印发《成人高血压食养指南（2023年版）》等四项食养指南。如何为公众提供专业的食养指导？中国疾控中心营养与健康所研究员张倩介绍，这四项指南主要针对群众关切的包括高脂血症、高血压、糖尿病以及儿童青少年生长迟缓等提供了具体食养指导。发病初期患者或年轻患者可参考食养指南，通过调整饮食和积极锻炼，保持健康体重，预防和改善上述疾病。

激励中高级职称医师到基层卫生机构服务

为提升门诊服务质量和首诊水平，促进分级诊疗和基层首诊，便民惠民举措提出推进中高级职称医师值守门诊服务。据介绍，各地在实施过程中，通过调配内部资源、统筹二三级医院及县域医共体等方式，确保每周至少3个工作日有一名中高级职称临床专业技术人员在基层机构值守门诊。

比如，湖南省湘潭市在全市二级及以上公立医院遴选22名45岁以下、具有本科以上学历、主治医师以上职称的党员中层骨干，派驻到基层医疗卫生机构担任“第一书记”兼任“副院长”；陕西省西安市通过多种方式安排918人次主治医师或副主任医师到基层服务，219家社区卫生服务中心和乡镇卫生院实现每周至少3个工作日有一名主治医师或副主任医师职称以上临床专业技术人员在机构值守门诊……

张维斌介绍，重庆市正通过深化“县聘乡用”“乡聘村用”改革，建立健全工作机制，推进中高级职称的医务人员下沉到基层，让群众在家门口就能有效享有优质医疗资源服务。

“目前，我院的中高级职称医师在全院医师队伍中占比达63%。”重庆市忠县拔山中心卫生院院长陈世健介绍，医院中高级职称医生在坐门诊时，发挥传、帮、带作用，带教年轻医生，近3年培养学科带头人、医疗骨干20余名。（记者李恒、周闻韬）