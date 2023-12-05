国家卫健委：居民在家门口获得基本医疗和卫生健康服务的机会越来越多

人民网北京12月5日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍深化实化基层卫生健康便民惠民服务举措有关情况，并回答记者提问。

会上，国家卫生健康委基层司副司长、一级巡视员诸宏明表示，国家卫生健康委办公厅印发《基层卫生健康便民惠民服务举措》，初衷便是为群众解难题、办实事，切实提升群众在基层医疗卫生机构获得基本医疗和卫生健康服务的便利度和服务质量。各地对这项工作高度重视并积极推进落实，随着基层便民服务举措的深化实化，居民朋友们在家门口的基层医疗卫生机构利用基本医疗和卫生健康服务的机会越来越多，也更方便。

诸宏明举例，比如山东省基层医疗卫生机构为居民提供周末疫苗接种和门诊延时服务，8月份以来，近260万群众在周末获得疫苗接种服务，占总接种服务人次数的30%；近440万群众在工作日午间、夜间，节假日及周六周日就诊，占门诊总就诊人次数的18%。北京市针对近期儿童呼吸道疾病患者感染人数较多的情况，在部分社区卫生服务中心增加周六周日儿童诊疗服务，有效缓解当前儿科呼吸道疾病诊疗压力，全力适应患者就医需求。四川省将县域巡回医疗等工作纳入全省基层卫生健康重点工作任务清单重点推进，开展了千名专科医师进家庭医生队伍、万名医护走基层志愿服务活动，截至9月底，在全省8806个村卫生室开展派驻服务，服务群众58万人次；开展巡回医疗3万余次，服务群众156万人次。结合实际，重庆市将国家出台的10项举措扩充成20条具体措施，进一步提升了基层为民服务水平。