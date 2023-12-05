新华社北京12月5日电（记者顾天成）冬季来临，各类呼吸道疾病进入高发期，如何防控流感成为公众当下关注的重点话题。日前，中国疾控中心发布冬季流感疫苗接种健康提示，明确接种流感疫苗是预防流感、降低流感相关重症和死亡风险的经济、有效手段，可以显著减少流感带来的健康危害和医疗机构的诊疗压力。

根据健康提示，流行性感冒是由流感病毒引起的对人类健康危害严重的急性呼吸道传染病。人群对流感病毒普遍易感，婴幼儿、老年人、孕妇和慢性病患者等人群感染流感后出现严重症状的风险较高。学校、托幼机构和养老院等人群聚集的场所易发生流感疫情。

现在接种疫苗是否还来得及?

部分公众关心流感已经进入高发季，现在接种疫苗是否还来得及。对此，健康提示明确，尽管流感疫苗的最佳接种时机是在流感流行季到来之前，但在整个流感流行季内都可以前往接种点进行接种。这样既直接保护自己，也间接保护尚未接种的家人。

去哪里可以接种流感疫苗？

近日，记者走访基层社区卫生服务中心发现，不少民众自发前来预约接种流感疫苗，部分社区预防接种门诊也正在积极推进接种工作。根据健康提示，广大居民可以向当地符合条件的医疗机构咨询，根据医务人员建议尽早接种流感疫苗。接种单位在整个流行季节都可以提供接种服务。

三价和四价流感疫苗怎么选？

中国疾控中心传染病管理处研究员彭质斌表示，世界卫生组织每年都基于全球流感监测结果提出下一个流行季节流感三价和四价疫苗的推荐组分。三价和四价流感疫苗都可有效起到预防效果，公众可自愿接种任一种流感疫苗。

专家建议，在接种流感疫苗前后要注意以下几点：接种前要如实告知个人是否有流感疫苗接种禁忌及健康状况，尤其是急性疾病等特殊情况；预防接种后应现场留观30分钟，无反应方可离开；回家后注意休息，清淡饮食，避免剧烈运动。